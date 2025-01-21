Ликсутов: ведется реализация МаИП, направленных на развитие промышленности

В столице продолжается реализация масштабных инвестиционных проектов, которые нацелены на развитие промышленности, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Данные инициативы смогут образовать в городе предприятия по выпуску продуктов питания, стройматериалов, медтехники, мебели, а также тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта и коммунальных машин.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина с 2016 года город на особых условиях предоставляет инвесторам з/у для создания новых производств. Суммарно на них будет создано почти 17 тыс. новых рабочих мест», — прокомментировал Максим Ликсутов.

Помимо этого, в прошлом году в Москве впервые объявили торги на право заключить соглашения о реализации промышленных масштабных инвестиционных проектов.

Министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов добавил, что в прошлом году в рамках масштабных инвестиционных проектов для создания промышленных предприятий Москва выделила инвесторам 26 з/у площадью более 177 га земли по льготной ставке один рубль в год.

«Договоры аренды заключили сроком на пять лет. За это время инвесторы должны завершить строительство и запустить производства. Суммарная площадь промышленных объектов составит около 1,5 млн кв. м», — пояснил он.

До этого Сергей Собянин рассказывал, что в прошлом году для появления новых производств столица предоставила инвесторам по льготной ставке почти 270 га.

На данный момент в городе одобрено и реализуется свыше 90 МаИП. Более половины из них реализуется на льготных условиях.