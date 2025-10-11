Ликсутов: в ТиНАО завершена третья очередь завода оконных и фасадных конструкций

В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы в рамках программы по стимулированию создания рабочих мест завершилось строительство третьей очереди завода компании «МонАрх». На территории объекта площадью более 6 тыс. кв. м проведены все необходимые работы по благоустройству, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что о распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в столице планомерно осуществляется программа, направленная на создание мест приложения труда, которая способствует появлению современных производственных комплексов для трудоустройства жителей.

«Так, в Новой Москве завершилось строительство уже третьей очереди завода компании „МонАрх“ по производству фасадных элементов и окон. В рамках первых двух очередей организован выпуск крупногабаритных жилых модулей и современных строительных конструкций», — отметил Ликсутов.

Заммэра уточнил, что суммарная площадь трех корпусов промышленного предприятия составит более 160 тыс. кв. м, а количество новых рабочих мест здесь превысит 2,5 тыс.

Производственные мощности нового пускового комплекса позволят выпускать до 270 тыс. кв. м стеклопакетов, 85 тыс. кв. м светопрозрачных конструкций и 240 тыс. кв. м металлических изделий ежегодно. Предприятие будет функционировать по принципу замкнутого цикла — начиная от сборки каркасов и заканчивая отделкой с монтажом фасадов, окон и внутренних инженерных систем.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, третья очередь завода «МонАрх» построена в Троицком и Новомосковском административных округах в соответствии с городской программой стимулирования создания мест приложения труда.

«Новый объект площадью 6,3 тыс. кв. м обеспечит современными условиями трудовую деятельность более 250 высококвалифицированных специалистов и станет важным элементом для развития промышленного сектора столицы», — пояснил Гарбузов.

Земельные участки для возведения производственных объектов были предоставлены девелоперу в рамках выполнения масштабных инвестиционных проектов.

По указанию Собянина в городе уделяется повышенное внимание развитию промышленной инфраструктуры.

Программа по стимулированию создания мест приложения труда действует с 2020 года и распространилась на большинство районов Москвы. Инвесторы построят свыше 250 объектов общей площадью 7,8 млн кв. м. В их число войдут новые промышленные предприятия, офисные и торговые комплексы, а также объекты образования, культуры и спорта.

Общий объем инвестиций в развитие города и формирование рабочих мест превысит 2,7 трлн рублей, что позволит открыть около 340 тыс. новых вакансий в самых разных отраслях городской экономики.

Ранее Собянин открыл уникальный роботизированный завод крупномодульного домостроения компании «МонАрх» в ТиНАО.