Ликсутов: в технополисе Москвы запустили производство медизделий по офсету

Ключевой проект будет реализован на территории площадки «Руднево» в Особой экономической зоне. Его цель — организовать стабильные долгосрочные поставки медицинских изделий, необходимых для поддержания функций организма, в учреждения социальной сферы, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По распоряжению Мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает производителей социально значимой продукции и заключает с ними офсетные контракты. Инвестор вложил 200 млн рублей в налаживание выпуска абсорбирующего белья на площадке „Руднево“ ОЭЗ „Технополис Москва“», — отметил Ликсутов.

Он уточнил, что взамен город берет на себя обязательство закупать в среднем 39 миллионов изделий ежегодно на протяжении десяти лет.

Для компании «КамиллаМед» это уже второй офсетный контракт на поставку абсорбирующего белья. По первому соглашению предприятие обеспечивает социальные учреждения этой продукцией с 2023 года.

«Благодаря офсетам в столице запущено 10 новых производств, восемь из которых обеспечивают поставки лекарств, медицинских изделий, детского питания в учреждения социальной направленности», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что общий объем инвестиций в эти промышленные проекты превысил 25 млрд рублей.

Как сообщил Максим Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24», только в 2025 году столица заключила восемь офсетных контрактов, по которым инвесторы вложат не менее 4,3 млрд рублей в создание и модернизацию предприятий.

С 2017 года Правительством Москвы было подписано 36 офсетных контрактов. Они охватывают поставки лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторов для электротранспорта, компактной коммунальной техники на электрической тяге, лифтового оборудования и других товаров. Совокупный объем закупок по ним превысит 734 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест составит более 9 тыс.

На текущий момент по 10 офсетным контрактам инвесторы уже завершили строительство и модернизацию производств, и поставки продукции для городских нужд ведутся в штатном режиме.