Ликсутов: в технополисе Москвы начнут выпускать роботизированные комплексы

Компания «Интеллектуальные Робот Системы», занимающаяся созданием уникальных робототехнических комплексов, получила статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Предприятие откроет новое производство, ориентированное на обеспечение передовыми решениями по оптимизации человеческого труда, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что развитие станкостроения и робототехники — одна из ключевых задач столичной промышленности. Достижение технологического суверенитета в этих отраслях позволит значительно облегчить труд людей и повысить эффективность производства.

«В рамках исполнения поручения (мэра столицы — ред.) Сергея Собянина по совершенствованию технологий в сфере станко- и роботостроения статус резидента ОЭЗ „Технополис Москва“ получило предприятие, которое разрабатывает современные роботизированные системы», — отметил Максим Ликсутов.

Он уточнил, что компания инвестирует в проект на территории столичной ОЭЗ около 730 миллионов рублей и сформирует 180 новых рабочих мест.

Производственные мощности будут размещены на площадке «Алабушево». Их общая площадь превысит 5,2 тыс. кв. м. Предприятие сможет выпускать до 19 высокотехнологичных роботизированных систем ежегодно.

Здесь будут производить роботизированные технологические комплексы для важнейших секторов экономики. Локализация на территории ОЭЗ подразумевает разработку и изготовление робототехнических решений для таких процессов, как сварка, резка и обработка материалов.

Как отметил директор компании «Интеллектуальные Робот Системы» Антон Бычковский, до 60% заказов обеспечат компании, входящие в российские технологические госкорпорации. Уровень локализации нового производства достигнет 80%.

