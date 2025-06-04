Ликсутов: в «Технополисе Москва» на 43% увеличили выпуск вакцин для животных

Компания «Ветбиохим», которая производит иммунобиологические препараты для животных на площадке «Печатники», в I квартале 2025 года выпустила порядка 15 млн доз вакцин. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост производства составил 43,3%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в I квартале 2025 года предприятие изготовило и продало 12,5 млн доз вакцин для сельскохозяйственных животных и 2,5 млн доз — для домашних питомцев.

«Общий объем выпуска увеличился на 43,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фармацевтические предприятия столицы играют важную роль в обеспечении нужд российской медицины и ветеринарии. Благодаря поддержке, которую город оказывает по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, столичная фармацевтическая отрасль продолжает активно развиваться», — отметил Максим Ликсутов.

Готовая инфраструктура площадки «Печатники» в ОЭЗ Москвы позволила компании организовать новое производство, соответствующее стандартам надлежащей производственной практики (GMP). Наличие сертификата GMP Турецкой Республики открывает перед предприятием дополнительные возможности для расширения экспорта.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолия Гарбузова, в 2023 году на территории «Печатников» было запущено производство иммунобиологических препаратов для животных.

«В проект, который обеспечил создание более 100 рабочих мест, было инвестировано около 2 млрд рублей», — рассказал Гарбузов.

На сегодняшний день ассортимент «Ветбиохима» включает более 40 иммунобиологических лекарств, а также свыше 50 диагностических наборов и тест-систем для ветеринарии. Вся продукция разработана самим предприятием. Препараты компании применяют как государственные ветстанции, так и частные клиники, включая московские.

В апреле 2025 года под редакцией председателя совета директоров «Ветбиохима», профессора, доктора биологических наук Тараса Алипера вышло двухтомное издание для ветеринарных врачей, посвященное инфекционным заболеваниям домашних животных. Книга также обобщает 30-летний опыт создания и производства вакцин для кошек и собак, что делает ее уникальным учебным пособием.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — это территория со специальным юридическим статусом, предоставляющая инвесторам льготные условия для ведения бизнеса. Площадь высокотехнологичных объектов ОЭЗ превышает 390 га. На протяжении нескольких лет «Технополис Москва» занимает лидирующие позиции в международных и национальных отраслевых рейтингах.