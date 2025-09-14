Ликсутов: в технопарке «Алабушево» запустят производство медтехники для инфекционного контроля

На территории технопарка «Алабушево», который реализует девелопер Capital Group в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда в столице, будет запущено новое производство медицинского оборудования, поделился заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» — АО «ТЗМОИ» — откроет производственный цех площадью 6,5 тыс. кв. м. В рамках нового производства в технопарке «Алабушево» будет налажен выпуск дезинфекционного оборудования собственной разработки: дезинфекционно-моечных машин и установок для обработки и хранения гибких эндоскопов.

«В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда в Москве создаются новые точки высокотехнологичной промышленности. Технопарк „Алабушево“ — яркий пример такого подхода: общая площадь всего комплекса превысит 50 тысяч квадратных метров, а после завершения проекта здесь появится около 1250 новых рабочих мест. Это не только укрепляет промышленный потенциал столицы, но и формирует современную инфраструктуру для развития передовых производств, ориентированных на выпуск востребованных в стране товаров. Например, медицинской техники», — прокомментировал Ликсутов.

Девелопер Capital Group предоставляет в технопарке для высокотехнологичных компаний площади формата light industrial. Универсальные конструкции корпусов позволили гибко адаптировать производственные пространства под индивидуальные требования резидента, включая как планировочные решения, так и интеграцию специализированных инженерных систем.

«Мы последовательно развиваем направление строительства современных технопарков, которые выступают связующим звеном в цепочке инновационного развития — соединяют научные разработки с их практическим применением в промышленном масштабе. Компании, стремящиеся масштабировать свои разработки, выбирают „Алабушево“ как оптимальную точку для запуска производства благодаря выгодному сочетанию научного потенциала, продуманной инфраструктуры и благоприятных экономических условий», — добавил член правления, директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов.

Новая площадка оснащается современным оборудованием: станками для лазерной листовой и трубной 3D-резки, автоматическим панелегибом и другими высокотехнологичными линиями. Это позволит не только нарастить серийное производство, но и расширить ассортимент оборудования в ближайшие 1–2 года

«Завод проводит долгосрочную программу модернизации и масштабирования производства. Основная наша задача — выпускать собственные российские разработки, повышая технологическую независимость страны в такой важной сфере как медицина. С открытием новой площадки общая площадь завода превысит 10000 кв. м. Это позволит сформировать новую специализацию цехов, необходимую для наращивания серийного производства современного высокотехнологичного медицинского оборудования. Открытие нового цеха состоится до конца этого года, а на полный объем он выйдет в 2026 году,» — уточнил член совета директоров АО «ТЗМОИ» Алексей Зезуля.

АО «ТЗМОИ» является одним из ведущих российских производителей медицинской техники для инфекционного контроля и уже имеет два современных цеха на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва». Благодаря запуску третьего цеха на территории «Алабушево» компания сможет увеличить объем выпуска продукции на 30% уже в следующем году и ежегодно выводить на рынок 3–4 новые модели оборудования.

Известно, что программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы города.