Ликсутов: в столице темп привлечения инвестиций в промышленность вырос более чем на 40%

С начала текущего года темп привлечения инвестиций в промышленность при поддержке Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства вырос более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В этом году столица расширила программу финансовой поддержки промышленных проектов. Максимальный размер льготного инвестиционного кредита был увеличен до 5 млрд рублей, а срок льготного кредитования — до 5 лет.

«Одна из ключевых мер столичной поддержки — это льготное кредитование промышленных проектов. С 2022 года льготные инвестиционные кредиты при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлекли более 160 столичных предприятий, при этом больше всего — из высокотехнологичного сектора: фармацевтики, микроэлектроники, машиностроения. В общей сложности в развитие производств при поддержке фонда вложат около 264 млрд рублей», — поделился Ликсутов.

Также известно, что компенсация ставки по льготным инвесткредитам составит 50% от ключевой ставки, установленной ЦБ РФ.

Привлеченные благодаря поддержке МФППиП средства компании могут направить на приобретение или создание дополнительных промышленных площадей, закупку высокотехнологичного оборудования, разработку и внедрение новых технологий.

Так, один из крупных поддержанных городом проектов — создание на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» нового предприятия по выпуску препаратов из плазмы крови человека. Для реализации этого проекта компания «Плазма-Некст» при поддержке МФППиП привлекла 5 млрд рублей. Площадь завода составит 53,6 тыс. кв. м, там появится почти 400 новых рабочих мест.

Помимо этого, льготным инвестиционным кредитом воспользовался завод «Спецкабель». Он привлек по сниженной процентной ставке около 3,2 млрд рублей для возведения нового производства.

Содействие фонда позволит расширить производственные мощности ведущему производителю косметической продукции. Фабрика «Свобода» вложит более 2,1 млрд рублей в создание новой промышленной инфраструктуры на северо-востоке Москвы.

«Поддержка фонда позволяет быстро и эффективно доводить капиталоемкие и долгосрочные инвестиционные проекты до финальной стадии и в короткие сроки запускать производства. В общей сложности, благодаря этой мере поддержки в Москве появится более 2,1 млн кв. м промышленных площадей и 50 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Для того чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо обратиться фонд, заключить кредитный договор, а затем заключить договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту.