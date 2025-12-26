Ликсутов: в столице растет выпуск медизделий и лекарств

В Москве отмечается увеличение объемов выпуска фармацевтической продукции и медицинских изделий. За период с января по октябрь 2025 года производство лекарственных средств в городе возросло на 6,1%, а выпуск медицинских товаров — на 7,7% в сравнении с аналогичным промежутком 2024 года. Как ранее заявил в интервью телеканал «Москва 24» заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, столица укрепляет свои позиции как индустриальный флагман, наращивая инновационные разработки и демонстрируя устойчивый рост в обрабатывающем секторе благодаря городской поддержке.

Он уточнил, что в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина, в городе активно помогают предприятиям ключевых отраслей.

«Так, в январе — октябре 2025 года производство лекарственных препаратов выросло на 6,1%, а медицинских инструментов и оборудования — на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие результаты — итог системной работы по укреплению промышленного потенциала в важнейших для города направлениях», — отметил Ликсутов.

За десять месяцев 2025 года стоимостный объем отгруженных медикаментов московского производства вырос на 27,9% и превысил 295,8 млрд рублей. В сегменте медицинских инструментов и оборудования этот показатель увеличился на 2,2%, достигнув около 32,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

На сегодня в столице функционирует свыше 300 предприятий, выпускающих лекарства и медицинские изделия, где работают приблизительно 30 тыс. сотрудников. Они производят широкий ассортимент препаратов для лечения онкологических, сердечно-сосудистых и нервных заболеваний, сахарного диабета, а также обезболивающие средства, антибиотики и вакцины. В сфере медицинских изделий компании создают протезы, рентгенодиагностическое оборудование, ультразвуковые системы, средства для первой и скорой помощи и другую продукцию.

Москва является крупнейшим в России индустриальным и научно-техническим центром. Каждый год в городе запускается около 150 технологичных производств. В настоящее время в столице работают почти 4,6 тыс. промышленных предприятий, на которых заняты более 755 тыс. человек. Производителям сейчас доступно свыше 20 мер поддержки, среди которых — программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.