Ликсутов: в ОЭЗ «Технополис Москва» введен в эксплуатацию новый корпус

Административно-производственное трехэтажное здание построили в индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва», сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» сегодня имеют 13 предприятий, чьи производственные мощности расположены в индустриальном парке «Руднево».

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина развитию промышленного сектора экономики уделяется особое внимание — в городе приняты широкие меры поддержки бизнеса в виде налоговых льгот и других преференций. Флагман столичной промышленности — особая экономическая зона „Технополис Москва“. Сегодня здесь сосредоточено свыше 220 высокотехнологичных предприятий, и эта цифра будет только расти. Поспособствует увеличению количества резидентов и новый корпус, который построили в индустриальном парке „Руднево“. Под размещение производств здесь выделят почти 14 тыс. кв. м», — уточнил Ликсутов.

Известно, что большинство компаний-резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выпускают БПЛА и комплектующие для них, а также производят абсорбирующее белье, банкоматы и другую современную и востребованную продукцию.

«На площадях нового административно-производственного корпуса разместятся предприятия, специализирующие на выпуске беспилотных авиасистем, футеровочных болтов, применяемых в горной и тяжелой промышленности. Кроме того, здесь будут изготавливать медицинские изделия для нейрохирургии, травматологии и ортопедии», — заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформил Мосгосстройнадзор.

Индустриальный парк «Руднево» — центр развития беспилотных авиационных систем. В феврале этого года Сергей Собянин открыл на площадке летно-испытательный комплекс для БАС.