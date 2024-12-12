Ликсутов: в Москве запущен центр микрофлюидных технологий

Один из крупнейших российских промышленных холдингов нефтехимической сферы — ГК «Титан» — открыл в столице Центр микрофлюидных технологий, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Известно, что там будут выпускать высокотехнологичное оборудование для производства фармацевтических субстанций, косметики, агрохимической и другой продукции.

«Сегодня в городе работают свыше 4,5 тыс. предприятий и ежегодно запускается еще около 150 производств. Так, в столице открылся Центр микрофлюидных технологий, где наладят выпуск оборудования для изготовления продуктов мало- и среднетоннажной химии. Например, фармацевтических субстанций, средств для защиты растений, а также веществ для производства моторных масел и многих других востребованных на отечественном и мировом рынке продуктов», — уточнил Ликсутов.

Микрофлюидные технологии — направление, которое работает с микроскопическими объемами жидкостей, нано-, кристаллическими и полимерными частицами, а также отдельными живыми клетками. Реакции проходят в миниатюрных герметичных чипах, где исключено смешивание, а объемы реагентов минимальны.

«Микрофлюидные технологии открывают новые горизонты в научных исследованиях и промышленности. Их применение позволяет точнее контролировать химические реакции, проводить высокоэффективные анализы и значительно сокращать количество расходуемых реагентов. Ежегодно в новом Центре планируют выпускать высокотехнологичное оборудование — свыше 250 насосов, до 1,8 тысячи комплектов микрофлюидных смесителей и фитингов и до 360 трубчатых реакторов», — прокомментировал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Инвестиции в новое производство оцениваются в 140 млн рублей.

Председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский объяснил, что создание микрофлюидных производств при равной производительности оборудования требуют меньших капитальных затрат по сравнению с традиционными, его объем на порядок меньше классических производственных линий.

«В итоге мы получаем высокое качество продукции при относительно низкой себестоимости, а также безопасность, экологичность и энергоэффективность производственного процесса. С открытием Центра в нашей стране создается новая отрасль, которая будет заниматься оборудованием для микрофлюидной промышленности», — отметил он.

Как рассказал директор департамента химической промышленности министерства промышленности и торговли Российской Федерации Артур Смирнов, отраслевые вопросы химпрома планируется рассматривать и решать в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия».

«Нам предстоит не только восстановить элементы отдельных интегрированных цепочек, которые были утрачены в 90-е годы, но и развивать новые современные технологии для обеспечения технологического лидерства. Подчеркну — сейчас отечественному химпрому как никогда нужны новые драйверы роста и технологические решения. И особого внимания заслуживают новые микрофлюидные разработки. Уверен, что сегодня мы стали свидетелями серьезного инновационного прорыва отечественной промышленности», — заключил директор.