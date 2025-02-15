Ликсутов: в Москве заключили первую концессию в области спорта

Столица заключила концессионное соглашение о появлении многофункционального спорткомплекса на территории инновационного центра «Сколково», заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Уточняется, что там появятся 3 хоккейных площадки, тренажерный зал, батутный центр, залы для единоборств, керлинга, игровых видов спорта, падел-тенниса и сквоша.

«Концессия — один из наиболее эффективных механизмов развития социальной и экономически важной инфраструктуры. В соответствии с распоряжением Сергея Собянина мы привлекаем инвесторов к созданию комплексной и сбалансированной городской среды. Так, на территории инновационного центра „Сколково“ в рамках концессионного соглашения к 2028 году появится многофункциональный спортивный комплекс, где разместится детская хоккейная школа, рассчитанная на 300 юных спортсменов, и школа фигурного катания. Инвестиции в реализацию этого проекта составят 3,4 млрд рублей», — поделился Ликсутов.

Данный мультифункциональный комплекс сможет объединить в себе площадки для более чем 15 видов спорта.

Также министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов заявил, что площадь спорткомплекса составит почти 19 тыс. кв. м. Он рассказал более подробную информацию о данном объекте.

«Это уже второй социально-значимый объект, который появится в „Сколково“ по концессии. Ранее мы ввели в эксплуатацию инновационную общеобразовательную школу „СКОЛКА“ на 825 детей. Отличительная особенность школы — практикоориентированное обучение, дающее возможность детям применять полученные знания в реальной жизни» — прокомментировал он.

Также на территории комплекса будет функционировать хоккейная школа «Красная Машина Юниор» (проект Академии СКА), школы по фигурному катанию, дзюдо, плаванию.

С 2014 года столица заключила с инвесторами 8 концессий и одно ГЧП-соглашение в сферах образования, спорта, здравоохранения, автодорожного строительства, ЖКХ и гостиничного обслуживания с общим объемом инвестиций около 128 млрд рублей.