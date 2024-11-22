Ликсутов: в Москве заключен 24-й офсетный контракт

В Москве по 24-му офсетному контракту появится новое предприятие легкой промышленности, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Предприятие будет заниматься выпуском верхней одежды, трикотажных изделий, аксессуаров.

«Офсетные контракты — одна из ключевых форм развития государственно-частного партнерства в секторе промышленности. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно привлекает инвесторов к созданию и модернизации промышленных предприятий. Так, в рамках офсетного контракта на поставку текстильной продукции в столице появится новое предприятие легкой промышленности, которое в течение 6 лет будет поставлять раздаточную продукцию для проведения городских мероприятий. Суммарный объем закупки составит около 1,2 млрд рублей», — уточнил Ликсутов.

Для инвестора — компании «Ивановский текстиль» — это будет первая производственная площадка, которая находится на территории Москвы.

«Инвестор вложит в реализацию проекта порядка 130 млн рублей. Производство оснастят современным высокотехнологичным оборудованием. На предприятии создадут почти 100 рабочих мест», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По словам генерального директора компании «Ивановский текстиль» Юрия Шилова, компания свыше 10 лет занимается поставками продукции организациям, расположенным в Подмосковье и столице.

«Среди наших заказчиков — подведомственные учреждения правительства Москвы, например, АМПП и ЦОДД, а также организации федерального уровня — аэропорт Шереметьево, медицина катастроф, „Красный крест“. Локализация нового предприятия в черте города позволит оптимизировать логистические цепочки, сократить транспортные издержки и направить дополнительные инвестиции в развитие технологий и создание дополнительных рабочих мест», — добавил он.

С 2017 года правительство Москвы заключило более 20 офсетных контрактов на поставку лекарств, медизделий, продуктов питания для молочных кухонь, элементов благоустройства, коммунальной техники и др.

Кроме этого, по 8 офсетным контрактам инвесторы смогли завершить возведение и модернизацию производств, а также стартовали поставки продукции для городских нужд.