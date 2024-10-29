Ликсутов: в Москве выпуск электрооборудования увеличили на 11%

Производители электрооборудования из столицы демонстрируют высокий темп роста объемов производства — в период с января по август текущего года они нарастили выпуск на 11%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что на сегодняшний день электротехническую промышленность города представляют свыше 130 компаний, среди которых есть как молодые предприятия, таки и крупные игроки с многолетней историй. Всего в отрасли трудятся 17 тыс. человек.

«По поручению Сергея Собянина город предлагает производителям более 20 инструментов поддержки, которые позволяют наращивать производственную базу, создавать высокотехнологичную продукцию и увеличивать объемы выпуска. За первые 8 месяцев 2024 года в Москве на 11% выросло производство электрооборудования по сравнению с аналогичным периодом 2023-го», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что предприятия отгрузили заказчикам продукции почти на 124 млрд рублей.

На 14% с января по август текущего года увеличился выпуск контрольно-измерительной аппаратуры, распределительных устройств, трансформаторов, генераторов и электродвигателей, а бытовых приборов — на 10%. Производители выпустили 67 тыс. электродвигателей постоянного тока, 103 тыс. устройств сигнализации и оборудования, обеспечивающего безопасность транспортной инфраструктуры, а также 513 тыс. люстр.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолия Гарбузова, московские производители быстро осваивают новые рынки и удовлетворяют потребности бизнеса и граждан в качественной продукции.

«С января по август 2024-го промышленники отгрузили кабельной продукции на 28,7 млрд рублей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры — почти на 67 млрд рублей», — отметил Гарбузов.

На сегодняшний день промышленники обладают всеми инструментами, которые при поддержке города позволяют выходить на экспортные рынки, закупать необходимое оборудование, находить площадки для размещения производств и оперативно открывать их.

Предприятие «САГА Технологии» развивает электромобилестроение. Сейчас на заводе выпускают 11 моделей зарядных станций. Их поставляют в 11 регионов России. В течение 8 месяцев 2024 года предприятие выпустило свыше 300 единиц продукции. Устройства применяют и для личного, и для коммерческого использования.

В текущем году предприятие получило статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва», который принесет ему налоговые преференции. Компании со специальным статусом на 10 лет освобождают от оплаты транспортного, земельного и имущественного налогов, а ставка налога на прибыль для них равняется всего 2% вместо 20%.

Московская компания «Вартон», производящая световое оборудование, каждый год выпускает до 10 тыс. изделий различных типов освещения — автомагистрального, уличного, архитектурного, ландшафтного, наружного и внутреннего. Продукцию, в том числе и под индивидуальные потребности заказчиков, разрабатывают в собственном конструкторском бюро предприятия.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. В городе работают свыше 4,5 тыс. промпредприятий, на которых трудоустроены более 750 тыс. человек. Каждый год в столице открываются 150 новых технологичных компаний, а также реализуются десятки инвестпроектов, обеспечивающих ее новыми рабочими местами.