Ликсутов: в Москве вдвое вырос выпуск препаратов для сердечно‑сосудистой системы

С января 2025 года выпуск препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и средств для дыхательной системы в Москве увеличился вдвое. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что на территориях «Алабушево» и «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва» создается один из самых масштабных в стране фармацевтических кластеров, объединивший 14 компаний-разработчиков и производителей лекарств. Эти предприятия занимаются выпуском препаратов для борьбы с онкологическими, кардиологическими, аутоиммунными и иными болезнями.

Заммэра уточнил, что по поручению Собянина Москва активно поддерживает предприятия фармацевтической отрасли. В столице налажено производство обширного ассортимента медикаментов, а также работает свыше 300 производителей лекарственных средств и медицинских изделий.

«В январе — сентябре 2025 года они выпустили свыше 18 млн упаковок лекарственных средств для сердечно-сосудистой системы — почти в 2,4 раза больше, чем за три квартала 2024-го, и вдвое больше для лечения органов дыхательной системы — 6,1 млн упаковок», — отметил Ликсутов.

Помимо этого, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, производство противоопухолевых лекарств и иммуномодуляторов в январе–сентябре 2025-го возросло почти на 10% — до примерно 3,2 млн упаковок.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, на сегодняшний день Москва не только сохраняет позиции одного из ведущих фармпроизводителей России — мы устанавливаем стандарты в этой сфере, запускаем новые производства, содействуем созданию инновационных технологий и увеличиваем экспортный потенциал наукоемкой отечественной продукции.

«В целом выпуск лекарств и медицинских материалов в городе за девять месяцев 2025 года вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Объем отгруженных товаров за этот же период увеличился на 28,6%, до 261,5 млрд рублей», — пояснил Гарбузов.

На данный момент столицей уже заключено восемь офсетных контрактов на поставку медикаментов. По четырем из них инвесторы завершили организацию производств и приступили к поставкам препаратов. Вся эта продукция выпускается на территории Москвы.