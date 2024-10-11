Ликсутов: в Москве в 1,4 раза выросло производство машин и оборудования

Предприятия столицы с января по август текущего года увеличили производство машин и оборудования почти на 40%, сказал заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На сегодняшний день более 260 компаний разрабатывают и выпускают в Москве лазерные станки, металлорежущие и насосные установки, лифты, агрегаты систем топливопитания, конвейерные линии, системы вентиляции и многое другое.

«Машиностроительная промышленность играет ключевую роль в обеспечении производственных процессов, создании комфортной жилой и транспортной инфраструктуры. Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает промышленникам всестороннюю поддержку — сегодня им доступно более 20 системных финансовых и нефинансовых инструментов», — уточнил Ликсутов.

Также в городе развивается отрасль лифтостроения. На данный момент в этой сфере функционируют четыре предприятия, которые при активной поддержке города модернизируют производственные площадки, создают новые модели лифтов, в том числе скоростные, а также наращивают объемы выпуска продукции. За указанный период предприятия изготовили более 8,5 тыс. лифтов, что на 5% превышает показатели января-августа прошлого года.

«Выпускаемые столичными предприятиями устройства пользуются значительным спросом как внутри страны, так и на международном рынке. За первые 8 месяцев текущего года компании отгрузили продукции машиностроения на 153,6 млрд рублей, что на треть превышает показатели такого же периода прошлого года. Динамичный рост свидетельствует о высоком уровне конкурентоспособности отечественных производителей и их способности адаптироваться к меняющимся условиям рынка», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.