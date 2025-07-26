Ликсутов: в Москве увеличивают объем выпуска и ассортимент продуктов для здорового питания

Столичные производители активно развивают направление здорового питания, расширяя ассортимент и производство продуктов без глютена, сахара, молока и искусственных добавок, сказал заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«На территории ТиНАО разместятся предприятия по выпуску мясной и молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также готовых блюд. Благодаря поддержке города объемы выпуска продуктов для здорового питания в столице демонстрируют устойчивый рост. Так, в январе-мае 2025-го московские производители выпустили свыше 114 тыс. тонн муки из зерновых, овощных и других растительных культур – что превышает показатели аналогичного периода прошлого года», – заявил Ликсутов.

Сегодня в пищевой отрасли Москвы функционирует более 320 предприятий пищевой промышленности. С активной поддержкой города они укрепляют позиции на рынке и снабжают горожан свежими продуктами.

«За период январь-май 2025-го компании произвели и выпустили около 276 тонн зерновых продуктов для завтрака и других изделий из зерновых культур. Позитивная динамика индекса производства подтверждает растущую популярность тренда на здоровое питание у москвичей. Предприятия выпускают широкий ассортимент пищевых продуктов, в том числе и для тех, кто следит за питанием и придерживается диет», – отметил Анатолий Гарбузов.

Так, компания «Фуд Рев» с начала 2025 года произвела и отгрузила более 1,3 млн пищевых изделий – шоколадных батончиков и конфет без добавленного рафинированного сахара. Общий объем продаж составил 102 млн рублей. В текущем году компания разработала несколько «функциональных» новинок, помогающих поддерживать здоровье и активный образ жизни.

«Мы стремимся создавать продукты, которые не только удовлетворяют вкусовые потребности, но и приносят реальную пользу организму. Каждая новинка разработана с учетом современных научных исследований в области нутрициологии и здорового питания», – отметила сооснователь бренда Анна Берсенева.

Другая московская компания «Гранола. Лаб» создает готовые смеси для завтраков и питательные батончики. Компания специализируется на выпуске гранолы – готовой к употреблению смеси запеченных злаков, орехов, ягод, сухофруктов и других натуральных наполнителей. Продукт производится без добавления сахара и искусственных красителей.

Столичный бренд Grechkabread предлагает полезную выпечку ручной работы без содержания сахара, глютена, дрожжей и вредных добавок. Основа выпечки – ядра зеленой гречихи. В рецептах бренда также можно найти кокосовый урбеч, семена льна и другие полезные ингредиенты. В ассортименте компании не только фирменный «НЕхлеб», но и брауни, кейки, гриссини и другая продукция.