Ликсутов: в Москве утвержден Оператор Стандарта общественного капитала бизнеса

Стандарт общественного капитала учитывает вклад компаний в реализацию национальных целей страны, поддержку социальных программ, заботу о сотрудниках и охрану окружающей среды, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Так, при поддержке АСИ столица будет работать над присоединением компаний, регионов и организаций-верификаторов к стандарту общественного капитала бизнеса и стандартам раскрытия информации об устойчивом развитии в различных сферах деятельности.

«Совместно с Агентством стратегических инициатив Правительство Москвы утвердило Оператора Стандарта общественного капитала бизнеса, который позволит комплексно оценивать работу российских компаний по целому набору различных критериев: от создания новых рабочих мест и объема уплаченных налогов до строительства рекреационных зон и инвестиций в социальные проекты. Это поможет стимулировать отечественные компании внедрять лучшие практики в области устойчивого развития», — объяснил Ликсутов.

За счет Стандарта будет обеспечиваться координация программ бизнеса в сфере устойчивого развития с планами достижения национальных целей развития РФ.

«Утвержденный Стандарт общественного капитала — результат большой совместной работы Правительства Москвы, АСИ и деловых объединений. Мы продолжаем сотрудничество в этой сфере. В частности, совместно с АСИ в текущем году был запущен проект по оценке компаний на соответствие их деятельности Целям устойчивого развития. При разработке методологии мы опирались на международный опыт, при этом ключевой задачей было создать инструмент именно для отечественного бизнеса», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что было учтено и такое направление, как вклад компании в достижение национальных целей.

Также генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева представила президенту России Владимиру Путину Стандарт общественного капитала бизнеса в ходе заседания Наблюдательного совета в мае текущего года. Ранее глава государства дал АСИ соответствующее поручение о разработке документа.