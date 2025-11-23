Ликсутов: в Москве растет машиностроительная отрасль

За период с января по сентябрь 2025 года в Москве был зафиксирован восьмипроцентный рост выпуска машин и оборудования в сравнении с аналогичным промежутком предыдущего года. Столичные предприятия наращивают производство станков, насосов, лифтов, конвейерных линий, роботизированных комплексов и иных изделий, пользующихся спросом как у города, так и у промышленности, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее Мэр Сергей Собянин обозначил ключевые векторы развития промышленного сектора. Обрабатывающая отрасль превратилась в главный драйвер городской экономики, обеспечивая занятость для более чем 755 тыс. жителей. В настоящее время столичное Правительство концентрирует усилия на поддержке высокотехнологичных производств, имеющих приоритетное значение, а также на улучшении качества и доступности промышленной инфраструктуры.

Заммэра уточнил, что в соответствии с поручением Мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает активное содействие машиностроительной отрасли. На сегодняшний день в столице функционирует порядка 250 компаний, в которых заняты примерно 19 тысяч специалистов.

«Они предлагают рынку сложное промышленное оборудование для газоочистки и водоподготовки, двигатели, насосы. Решения применимы в ключевых направлениях: от сферы ЖКХ и сельского хозяйства до судо- и авиастроения. За первые три квартала 2025-го рост производства превысил восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Ликсутов.

Для помощи промышленным предприятиям мегаполис предоставляет свыше 20 различных мер поддержки, среди которых — наращивание производственных мощностей в рамках осуществления крупных инвестиционных проектов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолия Гарбузова, при этом машиностроение из года в год демонстрирует стабильную положительную динамику. За пятилетний период, с 2019 по 2024 год, объем выпуска продукции в данной отрасли увеличился в 5,6 раза.

«В частности, в денежном выражении за девять месяцев 2025-го увеличилось производство центробежных насосов подачи жидкостей в 2,6 раза, промышленных, лабораторных электрических печей и камер, а также индукционного и нагревательного оборудования — в 2,4 раза», — рассказал Гарбузов.

С 2014 года в столице успешно функционирует машиностроительный завод «ПОТОК», специализирующийся на выпуске промышленных насосов, насосных станций (включая дизельные и электрические), а также мобильных трубопроводных систем для аэрации и перемешивания сточных вод. Его продукция пользуется спросом в ЖКХ, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности и других секторах.

Так, компания в настоящее время осуществляет опытно-промышленные испытания на мощностях АО «Мосводоканал». Параллельно предприятие завершает возведение нового комплекса в рамках масштабного инвестиционного проекта. После того как объект будет введен в эксплуатацию, площади производственных помещений увеличатся в 4,5 раза. Планируется, что это позволит нарастить количество выпускаемого оборудования и число рабочих мест в 1,5 раза.

Еще одним заметным участником рынка является компания «Технологические системы защитных покрытий» («ТСЗП»), которая производит роботизированные комплексы для нанесения защитных покрытий на детали и изделия, используемые в различных промышленных областях. Эти решения востребованы в энергетике, нефтегазовом секторе, металлургии, авиа- и судостроении. Используемые технологии позволяют существенно повысить износостойкость деталей, снизить их теплопроводность и придать им необходимые эксплуатационные характеристики.

Генеральный директор компании Лев Балдаев пояснил, что одним из наиболее значимых наших проектов в 2025 году стал капитальный ремонт большой мощности газовой турбины General Electric, выполненный без участия и поддержки производителя.

«Общее время от остановки до ее запуска и синхронизации с сетью составило всего 66 дней, что является выдающимся результатом для проекта такого масштаба. На сегодняшний день установка успешно введена в эксплуатацию и стабильно работает», — рассказал генеральный директор компании Лев Балдаев.

В этом же году «ТСЗП» создала собственный учебный центр, где ведется подготовка высококлассных специалистов в сфере газотермического напыления и лазерной наплавки, развиваются компетенции, направленные на импортозамещение, и решается задача кадрового обеспечения промышленности.

Щербинский лифтостроительный завод, один из флагманов столичного машиностроения, работает в Москве уже более 80 лет. За это время с его конвейеров сошло свыше 250 тыс. лифтов. Предприятие непрерывно модернизируется и предлагает рынку инновационные продукты. Среди его последних разработок — специальный подъемник для обслуживания ветроэнергетических установок. Это устройство предназначено для подъема грузов и персонала внутри башен ветрогенераторов и может перемещать вес до 240 кг в со скоростью 18 м/мин.