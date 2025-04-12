Ликсутов: в Москве направят инвестиции в развитие производства авиационных двигателей

Благодаря статусу промышленного комплекса столичный разработчик авиационных двигателей получит право на региональные налоговые льготы и сможет направить дополнительные средства в цифровизацию производства и разработку изделий следующего поколения, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Сегодня статус промышленного комплекса присвоен 52 московским заводам. Среди них — ведущие столичные производители продуктов питания, лекарственных препаратов, лифтового оборудования, микроэлектроники и другой важной для города продукции.

«Столичный производственный комплекс „Салют“ сегодня выпускает узлы и комплектующие для первого серийного двигателя пятого поколения ПД-14 для среднемагистральных самолетов. При его создании используются передовые технологии и отечественные композитные материалы. Присвоение статуса промышленного комплекса позволит предприятию значительно снизить региональную налоговую нагрузку и направить дополнительные средства на цифровизацию производства и разработку изделий следующего поколения», — уточнил Ликсутов.

ПК «Салют» выпускает основные узлы ряда передовых авиадвигателей, среди них ПД-8 для регионального самолета Superjet 100, ТВ7-117СТ-01 для турбовинтового Ил-114-300 и других.

«Москва активно способствует модернизации важных для города производств. Присвоение статуса промышленного комплекса позволяет заводам в два раза снизить налог на имущество, а ставку арендной платы уменьшить до 0,3% от кадастровой стоимости земельного участка. Сэкономленные средства предприятия инвестируют в обновление промышленной инфраструктуры, техническое перевооружение и новые разработки», — сказал министр Правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Руководитель ПК «Салют» Алексей Громов прокомментировал, что статус промышленного комплекса столицы в очередной раз подтверждает, что «Салют» отвечает самым высоким стандартам производства, в том числе экономическим.

«Сейчас на нашем предприятии трудятся около 9 тысяч человек. Мы продолжаем создавать рабочие места, развиваем программы подготовки специалистов совместно с ведущими московскими вузами и колледжами. На „Салюте“ есть собственное конструкторское бюро, которое разрабатывает и внедряет новые технологии. В 2025 году на базе „Салюта“ завершится формирование крупнейшего центра авиационного двигателестроения в Москве», — резюмировал руководитель ПК «Салют» Алексей Громов.