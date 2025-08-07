Ликсутов: в Москве идет активное развитие индустриального парка «Руднево»

На территории ОЭЗ «Технополис Москва» в парке «Руднево» завершено строительство объектов производственного, социального, делового и общественного назначения общей площадью 380 тыс. кв. м. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по распоряжению Сергея Собянина мы создаем для московских предприятий всю необходимую инфраструктуру. Благодаря поддержке города промышленные компании наращивают производство высокотехнологичной продукции и расширяют ассортимент выпускаемых изделий.

«Для поддержки научно-промышленного потенциала столицы в индустриальном парке „Руднево“, где расположено свыше 30 высокотехнологичных предприятий, создан летно-испытательный комплекс и построено более 20 административно-деловых и производственных корпусов общей площадью 380 тыс. кв. м. Сформированные с помощью правительства», — сказал Ликсутов.

Заммэра добавил, что инфраструктурные возможности, сформированные при содействии Правительства Москвы, позволяют компаниям сосредоточиться на выпуске продукции для ключевых отраслей экономики.

Помимо высокотехнологичных производств, в индустриальном парке ведется подготовка кадров — с октября 2024 года здесь функционирует Флагманский центр практической подготовки «Руднево». Ежегодно в нем могут обучаться до 3 тыс. студентов. Центр специализируется на подготовке кадров для машиностроения, авиастроения, электроники и автоматизации производственных процессов.

По словам министра правительства Москва, руководителя департамента инвестиционный и промышленной политики Анатолия Гарбузова, индустриальный парк «Руднево» — одна из самых быстрорастущих площадок ОЭЗ «Технополис Москва». К 2030 году площадь производственных и деловых объектов здесь достигнет примерно 1,4 млн кв. м.

«На базе сформированной инфраструктуры свое производство дополнительно локализуют более 65 промышленных предприятий. Благодаря этому будет создано еще 17 тыс. новых рабочих мест», — пояснил Гарбузов.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев добавил, что в особой экономической зоне также развивается транспортная инфраструктура. По его словам, в «Руднево» недавно появились станции городского велопроката «Велобайк». Этот сервис помогает сотрудникам ОЭЗ быстрее добираться от метро до работы и обратно.