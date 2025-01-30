Ликсутов: в Митине появится промтехнопарк в рамках МаИП

В современном промтехнопарке в районе Митино в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) будут функционировать предприятия легкой промышленности и научно-производственные компании, которые используют современные экологичные технологии, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Промтехнопарк будет представлять собой бизнес-центр. В нем будут размещаться офисно-деловые и выставочные площадки, коворкинги, кафетерий, а также производственные помещения.

«В рамках поручений Сергея Собянина и при поддержке города в столице возводятся высокотехнологичные предприятия, которые не только обеспечивают потребности москвичей, но и соответствуют современным экологическим нормам. На улице Барышихе инвестор построит промтехнопарк. Благодаря появлению этого объекта будет создано почти 60 новых высокопроизводительных рабочих мест», — уточнил Ликсутов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, площадь промтехнопарка составит около 12 тыс. кв. м.

«Там локализуются предприятия легкой промышленности и научно-производственные компании, которые используют в работе современные экологичные технологии. Инвестор уже получил разрешение на строительство», — прокомментировал он.

На данный момент в Москве ведется реализация свыше 90 МаИП, в рамках которых в разных районах города появятся промышленные предприятия и будет создано почти 60 тыс. рабочих мест.