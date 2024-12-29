Ликсутов: центр по разработке электронных автокомпонентов возвели на юге Москвы

На юге столицы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) появился инженерный центр. Он разместился на земельном участке площадью 0,14 га, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Территория была предоставлена городом по льготной ставке. Площадь инженерного центра составляет почти 17 тыс. кв. м.

«Для привлечения дополнительных инвестиций в сектор промышленности с 2016 года по распоряжению Сергея Собянина город на особых условиях предоставляет земельные участки под создание производств в рамках масштабных инвестиционных проектов. Благодаря этой мере поддержки в Москве появляются новые высокотехнологичные предприятия. Так, в районе Нагатино-Садовники в рамках МаИП возвели инженерный центр, где будут разрабатывать и производить электронные автокомпоненты. Для строительства объекта город предоставил инвестору земельный участок площадью 0,14 га по льготной ставке один рубль в год», — прокомментировал Ликсутов.

Для приобретения необходимого оборудования Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выделил резиденту льготный кредит по ставке 3% годовых.

«В новом здании будут располагаться центры исследований и разработок, информационных технологий и электроники. Трудоустроиться туда смогут около 500 человек», — поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Известно, что инженерно-лабораторный корпус стал частью инфраструктуры технопарка «Ньютон Плаза», где производят электронику для транспорта.

По словам председателя столичного комитета государственного строительного надзора Антона Слободчикова, инспекторы ведомства контролировали все этапы работы.

Возводимым объектам производственной инфраструктуры по поручению мэра Москвы Сергея Собянина уделяется пристальное внимание.