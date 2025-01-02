сегодня в 11:17

Ликсутов: свыше 18 тыс новых рабочих мест появилось в 2024 году в Москве

Девелоперы ввели в эксплуатацию 14 новых объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Наибольший прирост рабочих мест в городе связан со строительством многофункциональных комплексов, включающих офисные и торговые помещения.

«В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, которую мы реализуем в соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина, в этом году в эксплуатацию ввели 14 новых промышленных, деловых, торговых и социальных объектов, на которых создано свыше 18 тыс. новых рабочих мест», — поделился Ликсутов.

Бизнес-парк «Останкино» в Огородном проезде обеспечит работой порядка 12 тыс. москвичей. В бизнес-центре «Технопарк Октябрьское Поле» на улице Ротмистрова создано более 600 рабочих мест. Торговый центр «Кузьминки-Молл» на ул. Зеленодольской предоставит около 2 тыс. рабочих мест, а торгово-офисный центр «Ботаника» на ул. Вильгельма Пика — более 1 тыс.

В районах Очаково-Матвеевское, Филимонковском и Щербинке открыты 3 детских сада и 3 школы. В Даниловском районе подошло к концу возведение первого музея. На данных объектах создано почти 770 рабочих мест.

Также в этом году ввели в эксплуатацию 3 новых промышленных объекта.

«Более двух 2 тыс. рабочих мест в городе появилось благодаря строительству трех промышленных технопарков — в районе Силино ЗелАО возвели первую очередь технопарка „Алабушево“, в районе Внуково ТиНАО — технопарк „Крекшино“, в Молжаниновском районе САО — технопарк „Химки-Молжаниновский“, где уже начали размещаться предприятия различных отраслей промышленности», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

С 2020 года программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. На развитие городской инфраструктуры привлекут свыше 2 трлн рублей.

Отправить заявку для участия в программе можно через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.