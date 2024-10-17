Ликсутов: свыше 1,6 млн кв м промплощадей появится в столице

Благодаря развитому инвестклимату в столице появляются новые и расширяются действующие производства, промышленники наращивают выпуск продукции и выходят на новые экспортные рынки, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Таким образом, в рамках льготного инвестиционного кредитования в городе будет возведено свыше 1,6 млн кв. м новых промышленных площадей.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина с 2022 года Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства реализует программу субсидирования ставки по льготным инвесткредитам под три процента до трех миллиардов рублей на развитие производств сроком на три года. Согласно заключенным с момента действия этого инструмента договорам в столице, помимо новых площадей, будет создано более 27,5 тыс. рабочих мест», — поделился Максим Ликсутов.

В городе появятся новые производства, на которых будут выпускать медицинские изделия, лекарства, продукты питания, микроэлектронику, строительные материалы и многое другое.

«Только за девять месяцев текущего года благодаря механизму льготного инвесткредитования московские предприятия привлекли средства на строительство более 781 тыс. кв. м промышленных площадей, где будет создано порядка 12,5 тыс. рабочих мест», — уточнил министр правительства города, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Например, предприятие «Итэлма», которое специализируется на производстве электроники для транспорта, сможет привлечь 3 млрд рублей для строительства нового промышленного объекта. Его площадь составит 84,6 тыс. кв. м.

Производитель чая и специй «Еком Компани» приобрел промышленную инфраструктуру площадью почти 6 тыс. кв. м и свыше 50 единиц оборудования. На эти цели организация смогла привлечь 710 млн рублей. Объект введут в эксплуатацию в 2025 году.

Кроме этого, по программе льготного инвестиционного кредитования компания «Альфа» смогла привлечь 500 млн рублей. Площадь объекта составит почти 14 тыс. кв. м. Завод планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Фирма «Анком-мед», которая производит медоборудование, смогла привлечь 150 млн рублей на покупку производственной территории площадью 1,5 тыс. кв. м.

Для того чтобы получить средства по льготной ставке, следует заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.