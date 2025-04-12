Ликсутов: столица стала победителем международной премии AIM Congress 2025 Awards

Москва приняла участие в международном инвестиционном форуме AIM Congress 2025 в Абу-Даби — одном из ведущих мероприятий на Ближнем Востоке, где обсуждаются вопросы будущего мирового инвестиционного климата, поделился заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Специальной премией форума — AIM Congress 2025 Awards — были отмечены проекты, которые внесли наибольший вклад в экономический рост и технологический прогресс стран-участниц. Столица стала победителем сразу в трех номинациях, в частности за реализацию проекта особой экономической зоны «Технополис Москва» и стратегии кластерного промышленного развития.

«Эти направления работы были отмечены престижной международной премией AIM Congress 2025, в которой столица стала победителем сразу в трех номинациях, в частности „Будущие города“ за успешное развитие особой экономической зоны „Технополис Москва“ и „Global Manufacturing Award 2025“ за вклад госорганов и общественных учреждений в реализацию стратегии кластерного промышленного развития. Столичная ОЭЗ — флагман развития промышленности города, где локализовано выше 220 высокотехнологичных предприятий, из которых 120 имеют статус резидента. Также в ОЭЗ развиваются 4 межотраслевых кластера», — объяснил Ликсутов.

В рамках форума AIM Congress 2025 на стенде Правительства Москвы были представлены ключевые инвестиционные проекты и технологические решения в промышленности, экономике, транспорте, градостроительстве. В презентационной сессии города принял участие заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Степан Коваленко. В своем выступлении он отметил заинтересованность столицы в привлечении прямых иностранных инвестиций и рассказал о проектах, которые развивает город для реализации этой задачи, в частности ОЭЗ «Технополис Москва.

Московская делегация провела встречи с профильными ведомствами ОАЭ и зарубежными инвесторами, которые проявили особый интерес к возможностям локализации производств на территории столичной ОЭЗ «Технополис Москва».

«Сегодня ОЭЗ „Технополис Москва“ — это флагман высокотехнологичной промышленности столицы, общей площадью 392 га. За время деятельности ОЭЗ здесь было построено 1,6 млн кв. метров производственных и общественно-деловых объектов, которые обеспечили 22,1 тыс. рабочих мест. Благодаря современной инфраструктуре и налоговым преференциям „Технополис Москва“ пользуется большой популярностью у инвесторов — в реализацию инновационных проектов, которые направлены на импортозамещение и достижение технологического суверенитета, вложено уже свыше 215 млрд рублей», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Стратегия кластерного промышленного развития Москвы, которая была отмечена премией AIM Congress 2025 Awards, успешно реализуется и на базе ОЭЗ «Технополис Москва».

«Крупнейшее отраслевое объединение в ОЭЗ Москвы создали производители микроэлектроники. Статус резидента имеют около 40 компаний, выпускающих радиоэлектронную продукцию. Традиционно эти предприятия являются одними из лидеров по количеству созданных рабочих мест и объемам произведенной продукции. За время своей деятельности в ОЭЗ они выпустили инновационных изделий почти на 175 млрд рублей, и открыли свыше 8,8 тыс. рабочих мест. Другой активно развивающейся отраслью на базе ОЭЗ Москвы является фармацевтика. Уже 14 производителей современных биотехнологических препаратов получили статус резидента, обеспечивающий широкий пакет мер господдержки. В объединении реализуется 8 офсетных контрактов, которые позволяют закрывать потребности столичных пациентов в долгосрочной перспективе», — заключил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.