Ликсутов: столица предоставила поддержку для нового источника тепловой энергии

При содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства ПАО «МОЭК» привлекло первый транш средств в рамках заключенного льготного инвестиционного кредитного договора со Сбербанком на строительство нового источника генерации энергии, который будет обеспечивать теплом индустриальный парк «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Благодаря поддержке фонда единая теплоснабжающая организация Москвы построит новый объект генерации, который будет обеспечивать теплом территорию индустриального парка „Руднево“ столичной ОЭЗ. Сейчас компания уже получила первый транш средств для начала реализации проекта. Всего с 2022 года благодаря льготным инвестиционным кредитам столичные предприятия привлекли более 250 млрд рублей для наращивания своих производственных мощностей», — уточнил Ликсутов.

Со II полугодия 2027 года запланирован поэтапный ввод мощностей нового объекта тепловой генерации ПАО «МОЭК», который организация построит при помощи правительства Москвы и Сбербанка.

«Москва уделяет особое внимание созданию всех необходимых условий для бесперебойной работы городских производств. Площадь нового объекта составит более 2,4 тысячи квадратных метров. На предприятии создадут около 30 новых рабочих мест и закупят 6 единиц крупного оборудования», — сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо заключить кредитный договор, а затем обратиться в фонд. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма.

«ПАО „МОЭК“ активно участвует в развитии Москвы, реализуя ряд крупных инфраструктурных проектов. Строительство нового источника генерации на юго-востоке Москвы позволит обеспечить надежное теплоснабжение индустриального парка „Руднево“ ОЭЗ „Технополис Москва“», — отметил генеральный директор ПАО „МОЭК“ Денис Башук.

Максимальный размер льготного инвестиционного кредита в Москве увеличен с 3 до 5 млрд рублей, а срок льготного кредитования — с трех до пяти лет. При этом компенсация составляет 50% от ключевой ставки, установленной ЦБ РФ.

«По программе субсидирования от правительства Москвы мы предоставили столичным предприятиям финансирование на сумму более 200 млрд рублей для реализации проектов, которые повышают комфорт жизни в столице и модернизируют ее инфраструктуру. Льготное кредитование МОЭК — не просто финансовая сделка, а вклад в развитие промышленных производств индустриального парка „Руднево“ и в экономику Москвы в целом», — резюмировал председатель Московского банка Сбербанка Герман Барг.