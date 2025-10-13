Ликсутов: столичные предприятия привлекают молодые кадры в промышленность

Одно из важнейших направлений развития индустриального сектора Москвы — подготовка квалифицированных кадров. Для этого при поддержке города предприятия активно сотрудничают с колледжами и университетами, поделился заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Студенты и выпускники проходят стажировки на производстве и вместе с опытными специалистами разрабатывают высокотехнологичные решения. Ключевую роль в развитии кадрового потенциала города играет ОЭЗ «Технополис Москва»

«Город готов предоставить начинающим специалистам комфортные условия труда, карьерные перспективы и достойную заработную плату. Если сегодня в производственной сфере столицы занято более 755 тыс. человек, то, согласно Стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года, в городе будет создано еще 100 тыс. новых рабочих мест», — уточнил Ликсутов.

Вклад ОЭЗ «Технополис Москва»

ОЭЗ «Технополис Москва» — флагман развития передовой промышленности города. На территории ОЭЗ столицы локализовано более 230 предприятий и создано свыше 27,4 тыс. высокотехнологичных рабочих мест. Также на базе ОЭЗ «Технополис Москва» реализуется ряд образовательных программ для притока молодых кадров на предприятия.

«Для усиления кадрового потенциала производств на площадке ОЭЗ „Технополис Москвы“ проводится программа „Техностажировка“, в рамках которой компании сотрудничают с более чем 30 ведущими столичными образовательными учреждениями высшего и среднего звена. Среди них — МГТУ им. Н. Э. Баумана, Московский политехнический университет, МАДИ, МФТИ и другие. На стажировке студенты узнают все особенности производственного цикла — от проектирования деталей до изготовления полноценного высокотехнологичного изделия», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Инжиниринговый центр «НАМИ»

Другие предприятия столицы также активно заняты привлечением кадров в промышленность. Один из ведущих игроков на рынке российского автомобилестроения — инжиниринговый центр «НАМИ» — тесно взаимодействует со всеми профильными техническими вузами.

Его сотрудники преподают в Московском политехе, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МАДИ, МАМИ, МИРЭА. По словам заместителя гендиректора по научной деятельности компании Гиви Надарейшвили, на базе предприятия создан учебно-методический центр подготовки инженерных кадров для транспортной отрасли «ДиНАМИка мобильности».

Парфюмерный бренд VDOHNI и компания «РМед»

Основатель парфюмерного бренда VDOHNI преподает в крупнейшем российском учебном и научно-исследовательском центре в области химической технологии РХТУ им. Д. И. Менделеева. В рамках сотрудничества запущена программа магистратуры по подготовке парфюмеров-технологов. Как отметила создательница бренда Полина Казакова, впервые за десятки лет в стране появилось обучение на парфюмера — студенты первого потока уже трудоустроены на предприятиях.

Активное взаимодействие с вузами налаживает компания «РМед» — производитель высокотехнологичных медрешений, в том числе линейки аппаратов искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательных устройств и многофункциональных мониторов непрерывного объективного контроля состояния пациента.

