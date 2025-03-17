Ликсутов: столичные компании увеличивают производство медицинских изделий

Московские предприятия активно увеличивают объемы производства и расширяют ассортимент медицинских изделий. Столица России является одним из ключевых центров по созданию и выпуску высокотехнологичного медицинского оборудования, сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По данным на январь 2025 года, предприятия Москвы увеличили производство продукции на 36%.

«Свыше 300 столичных компаний задействовано в выпуске лекарственных препаратов и медицинских изделий. Продукция московского производства востребована по всей стране. Так, по итогам января 2025 года профильные предприятия отгрузили заказчикам товаров более чем на 29,1 миллиарда рублей, что на 32,2 процента превышает показатели за аналогичный период 2024-го. Успехи московских предприятий обоснованы комплексом эффективных мер поддержки, реализуемых в городе по поручению (мэра – ред.) Сергея Собянина», – рассказал Максим Ликсутов.

На промышленных площадках Москвы выпускают разнообразную медицинскую продукцию, включая оборудование для предрейсовых медосмотров, неонатальные инкубаторы и офтальмологические устройства, сказал министр правительства города, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. Московские компании показывают уверенный рост в производстве медицинских изделий.

«В январе 2025 года столичные предприятия нарастили выпуск диагностических реагентов и прочих фармацевтических препаратов на 66,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, изготовив более 1,5 млн упаковок», — рассказал Гарбузов.

Компания «Нобилис», занимающаяся разработкой технологий для дистанционных медицинских услуг, в 2024 году увеличила производство и поставки оборудования на 44%. Особенно заметен рост выпуска комплексов для предрейсовых и послерейсовых медосмотров (ПРМО), которые пользуются спросом у транспортных и производственных компаний. Кроме того, компания удвоила штат сотрудников, включая инженеров, ИТ-специалистов и медицинский персонал. В 2025 году «Нобилис» планирует выпустить две новые модели оборудования.

Как подчеркнул генеральный директор компании Сергей Чинилов, в ассортименте комплексов ПРМО представлены шесть основных моделей: от офисных с пропускной способностью до 30 человек в час до антивандальных, способных проводить до 55 осмотров в час.

«Наиболее востребованной моделью в 2024 году стал комплекс ПРМО в офисном исполнении, производство которого возросло на 35%, или более 300 комплексов», – отметил Чинилов.

Кроме того, компания производит комплексы для мониторинга здоровья сотрудников на производстве – «Уголки здоровья». Эта продукция пользуется спросом у компаний, которые заботятся о здоровье своих работников.

Еще один московский производитель – инженерный центр «АСК» - выпускает продукцию для обеспечения безопасности в радиоэлектронной сфере, а также для здравоохранения, оптической, телекоммуникационной и IT-отраслей. В медицинской сфере компания разрабатывает высокотехнологичные устройства, такие как кардиостимуляторы и диагностическое оборудование.

Научно-производственное предприятие «Лазма», которое уже более 30 лет производит медицинские изделия для российского рынка, специализируется на выпуске лазерной медицинской техники. Среди ключевых продуктов компании – диагностическое оборудование, включая лазерные анализаторы микроциркуляции крови и офтальмологические устройства для диагностики и коррекции зрения.