сегодня в 11:43

Ликсутов: с начала года технополис Москвы выпустил 7 тыс касс самообслуживания

Предприятие — резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» выпустило 7 тыс. единиц инновационных касс самообслуживания, которые теперь функционируют в столичных магазинах. Высокотехнологичная линия по сборке данной продукции была запущена в начале года на площадке «Печатники», сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в соответствии с поручением столичного градоначальника Сергея Собянина мегаполис продолжает наращивать выпуск высокотехнологичных товаров.

«Например, резидент особой экономической зоны „Технополис Москва“ выпустил первые 7 тыс. инновационных касс самообслуживания. Новая линия сборки современного оборудования открылась на площадке „Печатники“ столичной ОЭЗ в начале этого года. Площадь производства составляет свыше 1 тыс. кв. м», — рассказал Ликсутов.

Кассовые аппараты от компании-резидента «САГА Технологии» представлены в модельном ряду с экранами от 15 до 32 дюймов. В конструкцию устройств интегрированы терминалы для безналичной оплаты, термопринтеры для печати чеков, а также сканеры для считывания штрих- и QR-кодов.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, продукция, которую выпускает резидент ОЭЗ «Технополис Москва», способствует повышению удобства для покупателей, сокращению очередей и позволяет предотвратить несанкционированную продажу товаров несовершеннолетним.