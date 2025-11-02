Ликсутов: с начала года Москва заключила 7 новых офсетных контрактов

На развитие производств в рамках офсетов, заключенных столицей за 9 месяцев текущего года, частные инвесторы направят свыше 4 млрд рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина столица заключает офсетные контракты по всем направлениям городского хозяйства и уделяет особое внимание приоритетным отраслям, которые обеспечивают импортонезависимость, лекарственную безопасность и способствуют достижению технологического лидерства. За 3 квартала текущего года мы заключили 7 новых договоров со встречными инвестиционными обязательствами на поставку медицинских изделий, оборудования для городского транспорта, продукции для жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Совокупный объем закупки по этим контрактам составит около 79 млрд рублей», — уточнил Ликсутов.

В числе подписанных Москвой договоров — четвертый межрегиональный офсет на поставку флокулянтов для обработки осадка сточных вод, а также три контракта с производителями высокотехнологичного оборудования для городского транспорта.

«Москва поддерживает локализацию производств, которые обеспечивают потребности города не только в социально значимой, но и высокотехнологичной продукции. Например, инвестиции по контрактам на поставку оборудования для городского транспорта составят около 1,4 млрд рублей. Предприятия будут размещаться на территории особой экономической зоны „Технополис Москва“. В рамках исполнения обязательств по этим офсетам производители обязаны инвестировать в развитие отечественной микроэлектроники, обеспечивая достижение целей технологического суверенитета», — сказал в ходе пресс-конференции министр правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

С 2017 года столичное правительство заключило 35 офсетных контрактов на поставку лекарств, медизделий, продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, компактной коммунальной техники на электрической тяге, лифтового оборудования и др. Совокупный объем закупки по этим контрактам превысит 700 млрд рублей. Суммарно будет создано свыше 9 тыс. новых рабочих мест. Инвестиции в освоение производств составят более 126 млрд рублей.

По 9 офсетным контрактам инвесторы завершили строительство и модернизацию производств, начаты поставки продукции для городских нужд.