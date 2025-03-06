Ликсутов: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запатентовал объекты

Один из ведущих отечественных производителей микроэлектроники «Микрон» зарегистрировал 7 объектов интеллектуальной собственности в 2024 году. С 2015 года предприятию присвоен статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва», сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина действуют меры поддержки высокотехнологичных предприятий, в их числе — статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва».

«Инструмент позволяет экономить на уплате налогов и инвестировать средства в разработку инновационной продукции и приобретение патентов. По итогам 2024 года резидент столичной ОЭЗ „Микрон“ зарегистрировал 7 объектов интеллектуальной собственности. Сегодня в портфеле предприятия 36 действующих патентов и 39 свидетельств по ключевым продуктам, прошедшим государственную регистрацию. Для развития отрасли в столице также создан и успешно функционирует кластер фотоники и микроэлектроники», — сказал Ликсутов.

В 2024 году завод получил 5 свидетельств о регистрации решений: программа ЭВМ, микросхема с функционалом SIM/eSIM и элементом безопасности, а также общепромышленные и интерфейсные микросхемы.

В числе новейших объектов предприятия — устройство формирования и восстановления модифицированного кода Хемминга, предназначенное для 16-разрядных двоичных чисел и другие разработки.

«Патенты на свои разработки получают и другие предприятия микроэлектроники из ОЭЗ Москвы — в их числе ЗИТЦ, ЗНТЦ, НИИМЭ, „Ангстрем“ и „Элвис“. Они разработали уникальные микросхемы, программные модули, полупроводниковые изделия, электронные компоненты, метки радиочастотной идентификации, операционные системы и программы для вычислительных машин», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Появление высокотехнологичных производств — ключевая задача особой экономической зоны «Технополис Москва».

«На начало 2025 года в патентном портфеле „Микрона“ 75 зарегистрированных ОИС. Новые разработки являются важным шагом для обеспечения технологического суверенитета страны и после освоения в серийном производстве позволятприбористам повысить уровень локализации своих устройств и вывести на рынок востребованные отечественные изделия», — прокомментировала генеральный директор «Микрон» Гульнара Хасьянова.

Как рассказал гендиректор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, статус резидента ОЭЗ Москвы освобождает на 10 лет от уплаты налогов на имущество, землю и транспорт, а ставка на прибыль для таких предприятий составляет всего 2% вместо 20%.