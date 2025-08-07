Ликсутов: разработки столичных компаний включены в реестр Минпромторга России

Включение в реестр открывает новые возможности для участия в тендерах, упрощает процесс закупок и способствует развитию импортозамещения в сфере промышленного оборудования и образовательных технологий, сказал заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Включение новых технологических решений в реестр Минпромторга — это подтверждение того, что столичный индустриальный сектор создает действительно востребованное качественное и конкурентоспособное оборудование. Данные разработки теперь доступны для государственных заказчиков без дополнительных барьеров, что открывает новые горизонты для развития отечественного машиностроения и образовательной робототехники», — объяснил Ликсутов.

Столичные заводы выпускают инновационные изделия для энергетического комплекса, индустриального сектора, транспортной, телекоммуникационной, строительной, космической и других отраслей. Их продукция полностью отвечает актуальным запросам рынка.

«Включение оборудования столичных производителей в реестр открывает новые возможности для участия в тендерах и государственных закупках. Теперь заказчики из госсектора и сферы образования могут приобретать отечественное оборудование без дополнительных процедур согласования, что существенно упрощает процесс закупок и способствует развитию импортозамещения в сфере промышленного оборудования и образовательных технологий», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Так, Корпорация САГА успешно производит четырёхосевых предпромышленных роботов. С 2020 года образовательным организациям по всей России было поставлено около трёх тысяч единиц оборудования. Комплекс SD1-4-350 представляет собой полноценную систему для обучения школьников и студентов основам робототехники. Он позволяет учащимся освоить основы программирования роботов-манипуляторов и подготовки к внедрению робототехники в промышленное производство.

Робот поставляется в прочном алюминиевом корпусе, что обеспечивает долговечность и надежность конструкции. Грузоподъемность составляет 0,5 кг, а точность позиционирования 0,2 мм при рабочей зоне досягаемости до 350 мм. Большой набор комплектующих превращает SD1 в полноценный учебный комплекс.

Корпорация САГА разработала методические материалы для школьников разных возрастов и студентов. Кроме того, создатели постоянно дорабатывают ПО для расширения функционала робота.

Еще одним значимым достижением столичных инженеров стал фрезерный обрабатывающий центр BEAVERMILL ПЛЮС 800 серия М. Это оборудование, разработанное и произведенное в Москве, также получило официальное признание и включено в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России, что подтверждает его высокое качество и соответствие современным требованиям индустрии.

Станок от компании «БИВЕРТЕХ» предназначен для круглосуточной работы в тяжелых производственных условиях. Размер рабочего стола составляет 1050 × 630 мм, что делает его идеальным решением для массового производства. Конструкция станка отличается высокой жесткостью и точностью благодаря использованию станины из синтетического диабаза. Особое внимание уделено возможностям автоматизации.

Также современный программируемый логический контроллер для автоматизации промышленных процессов и систем управления Logic Box, разработанный компанией «Электропривод НПЦ-ИТ», официально включён в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Устройство отличается возможностью подключения до 20 модулей, поддерживает различные типы интерфейсов, работает с аналоговыми сигналами 0–20 мА и 4–20 мА и температурными датчиками.