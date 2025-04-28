Ликсутов: промышленники столицы наращивают выпуск продуктов к майским праздникам

В преддверии сезона отдыха на природе столичные производители наращивают выпуск и расширяют ассортимент продуктов питания, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На данный момент компании предлагают маринованное мясо для приготовления шашлыка, широкую линейку снеков, напитки и другую продукцию.

«В Краснопахорском районе ТиНАО строится пищевой кластер, который займет около 170 га земли. При этом более 96 га город предоставил инвесторам в аренду по льготной ставке 1 рубль в год в рамках масштабных инвестиционных проектов. Столичные предприятия постоянно наращивают выпуск, расширяют ассортимент и увеличивают объем отгрузок продуктов питания. Так, в январе–феврале 2025 года в Москве на 15,8% выросла поставка пищевых изделий: на 4% — мясных, почти на 15% — фруктовых и овощных, более чем на 30% — хлебобулочных», — поделился Ликсутов.

Только за первые два месяца текущего года в городе изготовили свыше 9,5 тыс. тонн мясной продукции, в частности, свыше тысячи тонн маринованной свинины. Предприятия столицы также произвели около 6,7 млн банок соков, порядка 2,5 тыс. тонн сыров и примерно 7,8 тыс. тонн рыбной продукции.

«Москва — ведущий центр пищевой промышленности России с более чем 320 предприятиями и 65 тысячами специалистов. Выпускаемая в столице продукция успешно конкурирует как на внутреннем, так и на внешнем рынках благодаря поддержке города, развитой инфраструктуре, квалифицированным кадрам и широкому разнообразию качественных товаров», — добавил министр правительства города, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Специально под гриль-сезон компания «ПК „ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ“» разработала несколько маринадов для свиных шашлыков, шесть видов куриных шашлыков, а также несколько видов купат из курицы. Ассортиментный перечень продукции увеличился примерно на 100 позиций и пополнился в том числе охотничьими колбасками, варено-копчеными сосисками, куриными котлетами и другими видами продукции.

«В прошлом году наша компания выпустила более 37 тыс. тонн мясной продукции. В этом году мы планируем увеличить производство на 30 процентов, чтобы обеспечивать жителей Москвы продукцией самого высшего качества», — отметил руководитель компании Армаис Акопов.

Внедрение новых технологических подходов позволило компании «Дымовское колбасное производство» оптимизировать производственный цикл и добиться значительных производственных показателей, выпустив в прошлом году свыше 33 тыс. тонн продукции, общий объем реализации составил около 16 млрд рублей.

Чтобы удовлетворить вкусы самых разных потребителей, компания разработала новые линейки мясных снеков и продуктов без свинины. При разработке продуктов особое внимание уделяется удобству упаковки и ее соответствию ожиданиям современных покупателей.

«Уже более 20 лет компания „Дымов“ обеспечивает рынок широким ассортиментом качественной мясной продукции, включая сосиски и сардельки, идеально подходящие для жарки на гриле или костре. Мы производим более 300 наименований продукции под различными брендами, которые любят миллионы россиян», — прокомментировал генеральный директор компании Альберт Хайретдинов.

Компания активно расширяет свое присутствие на внешних рынках и в результате целенаправленной экспортной стратегии, товарооборот компании по итогам 2024 года по экспортным направлениям удвоился и в 2025 году планируется дальнейшее увеличение объемов производства, превышающее 36 тыс. тонн.

Помимо этого, столичный завод сыров «КАРАТ» представляет ассортимент плавленого сыра в нарезке, идеально подходящего для пикников. В линейке представлены различные вкусы: классический сливочный, с добавлением ветчины, специально для чизбургеров, а также всеми любимые «Дружба» и «Янтарь», и даже сыр для греческого салата.

В 2024 году объемы производства достигли 25 тыс. тонн, а в 2025 году компания планирует нарастить выпуск продукции до 30 тыс. тонн.