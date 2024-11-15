Ликсутов: промышленники привлекли свыше 200 млрд рублей при поддержке столицы

С 2022 года при содействии города производители лекарств, медизделий, продуктов питания, строительных конструкций и другой востребованной продукции смогли привлечь более 200 млрд рублей инвестиций, сказал заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Благоприятный бизнес-климат в столице был сформирован благодаря комплексу эффективных инструментов городской поддержки, которые разработаны под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.

«Так, в 2022 году появилась программа льготного инвестиционного кредитования для стимулирования экономического роста и технологического развития столичных компаний. В ее рамках промпредприятия получают необходимые финансовые средства для реализации стратегических проектов. За время действия программы московские промышленники смогли привлечь свыше 200 миллиардов рублей частных инвестиций по сниженной процентной ставке. Это позволит им приобрести более одной тысячи единиц оборудования и значительно увеличить производственные мощности», — уточнил Ликсутов.

Компании могут получить льготный инвестиционный кредит на сумму до 3 млрд рублей на 3 года по сниженной ставке в размере 3% годовых. Средства направляют на закупку нового оборудования и финансирование затрат по созданию промышленной инфраструктуры, а также на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности.

«Весомое снижение финансовой нагрузки позволяет предприятиям запускать новые производства, наращивать выпуск продукции и, реализуя импортозамещающие проекты, укреплять технологический суверенитет страны. В результате горожане получают качественные товары в необходимых объемах. Так, при поддержке города компании создадут свыше 1,6 млн кв. м современных промышленных площадей и более 27 тыс. новых рабочих мест», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — производитель интерактивного оборудования «Некс-Т» — благодаря фонду привлек 800 млн и направил их на модернизацию производства. Компания ведет на территории столичной ОЭЗ строительство первой в России роботизированной линии серийного производства LCD-матриц мощностью 500 тыс. единиц в год.

«ЖК-матрицы необходимы для изготовления множества отечественных устройств и дисплеев, которые используются в автомобилях, банкоматах, мониторах, планшетах, телевизорах, интерактивных панелях, профессиональных информационных экранах для образования, бизнеса и промышленности. Запуск первой очереди намечен на начало 2025 года», — сказал руководитель компании Владимир Крикушенко.

Компания «Дымовское колбасное производство» смогла привлечь 200 млн рублей на приобретение пяти единиц высокотехнологичного производственного оборудования. С его помощью предприятие намерено нарастить объемы выпуска мясных изделий.

Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо сначала заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

Вся необходимая информация также доступна на официальном сайте фонда.