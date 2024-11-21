Ликсутов: промышленники Москвы увеличили выпуск бижутерии и ювелирных изделий

В период с января по сентябрь 2024 года выпуск бижутерии и ювелирных изделий в Москве увеличился на 8,7%. Предприятия начали выпускать больше изделий из серебра, золота и других драгоценных металлов, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что под руководством мэра Сергея Собянина в городе для развития ювелирной промышленности создают благоприятные условия. Сейчас производители предлагают различную продукцию — от изделий по индивидуальным эскизам до массовых украшений.

«По итогам трех кварталов этого года предприятия почти на 9% нарастили производство ювелирных изделий и бижутерии, отгрузка заказчикам увеличилась более чем на 6% и составила около 33,9 млрд рублей», — сказал Ликсутов.

В Москве выпускают браслеты, броши, медальоны, подвески, кольца, колье, серьги и другие изделия. Для производства используются сапфиры, изумруды, бриллианты, платина, серебро, золото, а также другие полудрагоценные и драгоценные камни и металлы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолия Гарбузова, производители сейчас задают уровень качества и занимаются формированием новой идентичности отечественной ювелирной отрасли.

«За январь — сентябрь они изготовили около 1,4 млн серебряных украшений, что более чем в 4 раза превышает показатели 2023-го, свыше 380 тыс. золотых — почти на 40% больше, чем за аналогичный период предшествующего года», — добавил Гарбузов.

За 9 месяцев текущего года в Москве в 2,4 раза выросло производство ювелирных изделий из других драгметаллов и было создано порядка 2,5 млн единиц бижутерии.

Московским компаниям на сегодняшний день доступно свыше 20 системных инструментов, благодаря которым стимулируется рост производства, а также обеспечивается благоприятная среда для внедрения новейших технологий, модернизации оборудования и привлечения инвестиций. За счет этого повышается конкурентоспособность компаний Москвы на мировой арене и укрепляется городская экономика.