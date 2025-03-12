Ликсутов: промышленники Москвы наращивают выпуск химической продукции

В январе 2025 года в столице значительно вырос объем выпуска химической продукции, включая косметику, моющие средства, парфюмерию, лакокрасочные материалы и другие изделия. По сравнению с январем 2024 года рост составил более 30%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Московские предприятия химической промышленности выпускают важнейшую для города продукцию и снабжают множество различных производств. Сегодня в этой отрасли задействовано около 260 предприятий, на которых работают свыше 25 тыс. сотрудников. При поддержке, которую город оказывает по поручению (мэра столицы — ред.) Сергея Собянина, компании создают инновационные решения и наращивают выпуск конкурентоспособных изделий, укрепляя технологический суверенитет страны», — рассказал Максим Ликсутов.

В январе текущего года рост производства химической продукции в столице составил 34,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди конкретных достижений за первый месяц года: выпуск около 3,8 тыс. т материалов для покрытий, более 7,2 тыс. т моющих средств, свыше тысячи тонн жидкого мыла, а также 17,6 млн единиц средств для волос, 3,3 млн единиц декоративной косметики для губ и глаз, 8,6 млн единиц средств для ухода за кожей лица и более 3,3 млн — для ухода за кожей тела.

«При поддержке города компании приобретают новое оборудование, расширяют экспортную деятельность, повышают качество продукции, которая востребована не только в столице, но и в других регионах страны, а также за рубежом. Это подтверждает растущий объем отгрузки, который в январе 2025 года превысил 20,3 млрд рублей — в полтора раза больше год к году», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Для развития производственного потенциала в Москве создан комфортный инвестиционный климат. Предприятиям доступно свыше 20 всесторонних мер поддержки. Это льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), присвоение специальных статусов и другие инструменты.