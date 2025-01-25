Ликсутов: промпредприятия Москвы предлагают стажировки и практики для студентов

Сегодня в столице действует более 4,5 тыс. промпредприятий различных отраслей — многие из них предлагают учащимся вузов и колледжей стажировки и практики для получения профессионального опыта, рассказал заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Программы стажировок в промышленном секторе для будущих специалистов город реализует по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

«Благодаря им студенты столичных вузов и колледжей могут изнутри увидеть, как работает производство и применить полученные знания на практике, а предприятия — привлечь молодые кадры. Например, более двух лет в ОЭЗ „Технополис Москва“ действует проект „Техностажировка“, в рамках которого учащиеся приобретают ключевые навыки и компетенции. В прошлом году число участников выросло в полтора раза и превысило 750 человек», — отметил Ликсутов.

На данный момент проект столичной ОЭЗ объединяет около 60 высокотехнологичных производств. В образовательный контур входят флагманский центр практической подготовки колледжей Москвы «Руднево», базовая кафедра Московского государственного образовательного комплекса на площадке «Печатники» и зеленоградский колледж электроники и информатики НИУ МИЭТ.

«Наибольший запрос на стажеров отмечается у предприятий зеленоградских площадок ОЭЗ „Технополис Москва“. Среди них производители чипов, интегральных и микросхем, а также лекарственных средств. На площадке „Руднево“ ребята набираются опыта на заводах по выпуску беспилотников и их компонентов — литийионных аккумуляторных батарей, электроники, одноплатных компьютеров и периферийного оборудования», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Также он добавил, что на площадке «Печатники» с профессиональными учебными заведениями активно сотрудничают производители 3D-сканеров, медизделий, лекарств и электроприводной техники.

Помимо этого, на практики и стажировки ребят приглашают и другие столичные производители стройматериалов, станков, лекарственных и косметических средств, а также кабельной, мясной и другой востребованной продукции.

Так, косметическая фабрика «Свобода» активно сотрудничает с вузами. На предприятии студенты проходят практику, где знакомятся с этапами разработки и исследования косметических средств, изучают технологии производства в лабораториях и цехах.

Студенты университета «Росбиотех» разработали на заводе специальный комплекс ферментов с улучшенными антибактериальными и очищающими свойствами для полости рта.

Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина тесно сотрудничает с учебными заведениями столицы. Например, с МГТУ им. Н. Э. Баумана, МИРЭА, МГТУ «СТАНКИН», Московским Политехом, МАИ, а зеленоградская площадка фармацевтической компании «Биннофарм Групп» активно реализует программу стажировок и практик. В 2024 году здесь приняли 20 студентов из ведущих колледжей и вузов, включая Первый МГМУ им. Сеченова и РХТУ им. Д. И. Менделеева.

Кроме этого, на площадке станкостроительной компании «Бивер Тех» в Москве преддипломную практику проходят студенты Политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова. Они получают практические навыки в слесарном деле, механосборке, электромонтаже, программировании и разработке.