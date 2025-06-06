Ликсутов: промкомплекс на юго-западе Москвы готов на 30%

В рамках масштабного инвестиционного проекта в столичном районе Зюзино возводят предприятие по выпуску инновационного медицинского оборудования, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Здесь будет создано около 50 новых высокооплачиваемых рабочих мест. На текущий момент объект готов на 30%.

«Благодаря масштабным инвестиционным проектам формируется современная промышленная инфраструктура, появляются новые рабочие места, внедряются в практику уникальные отечественные разработки. Один из таких проектов реализуется на Балаклавском проспекте, где ведущий производитель оборудования для рентгенодиагностики возводит современный производственный комплекс. После выхода на проектную мощность предприятие сможет ежегодно производить до 400 единиц высокотехнологичной продукции», — уточнил Ликсутов.

Для строительства производственного комплекса город предоставил инвестору в аренду на пять лет земельный участок площадью около 1 га по льготной ставке 1 рубль в год.

«Благодаря мерам городской поддержки в Москве удается опережающими темпами формировать современную промышленную инфраструктуру. Для строительства производственного комплекса на юго-западе столицы инвестор привлек инвестиционные кредиты на общую сумму 2,4 млрд рублей на льготных условиях при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Реализация проекта позволит создать более 50 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов», — добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Инвестор проекта — компания «С. П. Гелпик» — разработчик и производитель первого в России магнитно-резонансного томографа открытого типа на базе постоянного магнита для обследования конечностей человека. Предприятие поставляет оборудование для флюорографии, маммографии, томографии, ангиографии не только в московские лечебные учреждения, но и по всей РФ.

«Долгосрочные инвестиции в высокотехнологичное производство, обеспечивающее потребности учреждений здравоохранения стали возможными исключительно благодаря политике правительства Москвы и позволят как в полной мере реализовать уже накопленный научный потенциал, так и воссоздать базу для развития отечественной рентгенодиагностики на десятилетия вперед», — уточнил генеральный директор компании «С. П. Гелпик» Владимир Аврамов.

Земельные участки по льготной ставке 1 рубль в год для строительства промышленных объектов мегаполис выделяет с 2022 года по решению мэра Москвы Сергея Собянина.

Сегодня в столице одобрено и реализуется около 100 МаИП, в рамках которых в разных районах появятся промышленные предприятия и будет создано около 60 тыс. рабочих мест.