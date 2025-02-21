Ликсутов: производство высокотехнологичных изделий в Москве удвоилось

Столичные предприятия демонстрируют стабильный рост в производстве компьютеров, оптики и электроники. По данным за 2024 год, индекс промышленного производства в этой отрасли вырос на 113,9%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что за последние пять лет объем выпуска продукции в этом секторе увеличился более чем в 5,4 раза.

Как отметил Ликсутов, по поручению мэра в городе создают условия для роста московских инновационных предприятий и развивают промышленность.

«Сегодня выпуском компьютеров, оптики и электроники в городе занимается около 370 компаний со штатом более 30 тыс. человек. В минувшем году они более чем вдвое по сравнению с 2023-м нарастили производство высокотехнологичной продукции и отгрузили товаров на сумму около 881 млрд рублей, что более чем в полтора раза превышает результаты 2023-го», –отметилЛиксутов.

Среди ключевых достижений прошлого года — поставки компьютеров и периферийного оборудования на сумму около 257 млрд рублей, контрольно-измерительных и навигационных приборов — более чем на 353 млрд рублей, коммуникационного оборудования — свыше 131,5 млрд рублей, а также печатных схем — почти на 80 млрд рублей.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, в прошлом году компании нарастили производство устройств сигнализации, ноутбуков, электронных вычислительных машин, звуковых, печатных и видеоплат, а также полупроводниковых приборов и другого оборудования.

«Устойчивый рост производства обусловлен активной поддержкой столицы и высоким качеством продукции, которая востребована не только внутри Московской агломерации, но и в других регионах. Для промышленников создано более 20 инструментов, которые формируют комфортную среду для привлечения инвестиций, модернизации площадок, обновления оборудования и внедрения новейших технологий», –сказалГарбузов.

Одним из примеров успешного развития является компания «АТБ Электроника», которая специализируется на производстве аппаратных платформ, промышленных компьютеров и устройств для промышленного Интернета вещей. В ее ассортименте представлено более 100 моделей продукции. В 2024 году компания выпустила около 400 тыс. изделий, а также модернизировала производство, установив трафаретные принтеры и 13-зонные печи конвекционного оплавления. Продукция компании поставляется в регионы России и страны СНГ.

Еще одним резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» является предприятие «Некс-Т», которое производит дисплеи, интерактивное оборудование, программно-аппаратные комплексы и средства вычислительной техники — всего 45 видов устройств. Продукция компании занимает более 30% российского рынка интерактивного оборудования. В 2024 году предприятие увеличило выручку и объем производства на 25% по сравнению с 2023 годом, при этом снизив отпускные цены для потребителей. Кроме того, компания выпустила более 30 тыс. дисплеев с большими диагоналями.

Столичные компании также могут воспользоваться льготными инвестиционными кредитами, арендовать землю по сниженным ставкам для строительства предприятий в рамках крупных инвестиционных проектов, получить специальный статус, предусматривающий значительные налоговые льготы, или заключить с городом офсетные контракты на поставку стратегически важной продукции.