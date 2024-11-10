Ликсутов: производство оборудования и машин в Москве выросло почти на четверть

За 3 квартала текущего года московская промышленность на 24% увеличила выпуск оборудования и машин в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Выросли производство лифтов, вентиляторов, конвейеров, холодильного оборудования, металлообрабатывающих станков и другой высокотехнологичной техники. Устойчивое развитие отрасли обеспечено, в том числе, и мерами городской поддержки компаний, сообщил заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что в Москве машиностроительный сектор представлен более чем 260 предприятиями, общая численность сотрудников которых превышает 11,7 тыс. человек.

«Отрасль играет важную роль в обеспечении производственных мощностей России, способствует созданию качественного оборудования и технологий, а также развивает инновационный потенциал Москвы. По поручению Сергея Собянина в столице разработан комплекс эффективных инструментов поддержки промышленности, благодаря которым предприятия модернизируют и расширяют площадки, осваивают новые рынки сбыта и увеличивают объемы выпуска продукции», — рассказал Ликсутов.

Заммэра пояснил, что с января по сентябрь текущего года выпуск оборудования и машин в столице увеличился на 24% в сравнении с равным периодом 2023 года. При этом на 29% выросла отгрузка заказчикам — она превысила 173,5 млрд рублей.

В течение 9 месяцев 2024 года выпуск металлообрабатывающих станков увеличился на треть, на 60% — холодильного оборудования, на 8,5% — конвейеров. Почти в два раза больше стали производить подъемников и подвесного оборудования, а вентиляторов общего назначения — на 30% больше. Также в городе активно развивается лифтостроительная отрасль.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолия Гарбузова, лифты, оборудования и сопутствующие компоненты в столице производят 4 крупных предприятия. Из них 2 обладают статусами промкомплексов.

«При поддержке города заводы наращивают объемы производства, обеспечивают рынок качественной продукцией — сегодня каждый второй российский лифт производится в столице. По итогам трех кварталов 2024 года было изготовлено более 9,5 тысячи машин. В настоящий момент принято решение о формировании кластера вертикального транспорта, который позволит ускорить развитие отрасли», — сказал Гарбузов.

Он уточнил, что сейчас принято решение формировать кластер вертикального транспорта, за счет которого произойдет ускорение развития отрасли.

Благодаря объединению в кластеры появляется возможность эффективного сотрудничества обмена технологиями и опытам, а также снижение издержек и повышения конкурентоспособности российской промышленности. Производственными объединениями привлекаются инвестиции и создаются новые рабочие места. Все это приводит к росту экономической активности.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. В городе работают свыше 4,5 тыс. промпредприятий, на которых трудоустроены более 750 тыс. человек. Каждый год в столице открываются 150 новых технологичных компаний, а также реализуются десятки инвестпроектов.