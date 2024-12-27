Ликсутов: производство компьютеров, электронных и оптики в Москве удвоилось

По итогам периода с января по октябрь текущего года производство печатных плат, полупроводниковых приборов, вычислительных машин и других оптических и электронных изделий в столице выросло больше чем в два раза. Об этом сообщил заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что Москва является городом с развитой промышленностью, в котором разрабатывают и выпускают различные современные решения.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина столица активно инвестирует в инновации и создает условия для развития предприятий высокотехнологичных отраслей. В результате эффективного взаимодействия, предприятия укрепляют позиции на рынке и наращивают производство. Так, в январе–октябре 2024 года в Москве по сравнению с аналогичным периодом 2023-го на 108,9% увеличился выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий», — сказал Ликсутов.

В частности, почти в восемь раз увеличилось производство ноутбуков, более чем в два раза — полупроводниковых приборов и их частей, а также электронных вычислительных машин, почти втрое вырос выпуск звуковых и видеоплат, печатных плат — на 8,8%.

«Сегодня производством компьютеров, электронных и оптических изделий в Москве занимаются около 370 технологичных компаний. Они выпускают востребованную продукцию, которая сегодня пользуется спросом в столичном регионе и по всей стране. Это подтверждается устойчивым ростом объемов отгрузки — компании поставили заказчикам товаров более чем на 547 млрд рублей, что на 37,3% превышает показатели десяти месяцев 2023 года», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Наиболее востребованными оказались компмоскваьютеры и периферийное оборудование столичного производства, контрольно-измерительные и навигационные приборы, а также коммуникационное оборудование.