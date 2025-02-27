Ликсутов: производство бумаги в Москве выросло более чем втрое

Выпуск бумаги и бумажных изделий на предприятиях в столице вырос более чем в 3 раза за 2024 год, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Сегодня в столице свыше 700 компаний занимаются производством бумаги, картона, упаковки, книг и другой продукции из целлюлозы. В 2024 году отрасль показала значительный рост: объем выпуска увеличился на 314,4%. Поступательному развитию московских промышленников способствуют эффективные меры поддержки, которые реализуются по поручению Сергея Собянина (мэра Москвы — ред.). Производителям доступны льготные инвесткредиты, спецстатусы, офсетные контракты и другие стимулирующие механизмы», — заявил Ликсутов.

Широкий ассортимент товаров из бумаги, производимый в мегаполисе, используют в печатной, текстильной, автомобильной, электротехнической и пищевой промышленности.

Министр правительства Москвы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что столичные изделия из бумаги и картона пользуются спросом в сфере пищевой промышленности не только по всей стране, но и за рубежом. Налажены поставки упаковки для скоропортящихся товаров — кефира, молока, питьевого йогурта и др.

«Ежегодно спрос на продукцию растет. Так, в 2024 году отгрузка товаров увеличилась на 27%. Компании поставили заказчикам изделий на сумму более 55,7 млрд рублей», — добавил Гарбузов.

Благоприятный инвестклимат Москвы позволяет компаниям вкладывать деньги в свое развитие, это помогает увеличивать темпы производства и отгрузки товаров, а еще расширять ассортимент.

Еще в 2018 году столичная компания «Ламбумиз» получила статус промкомплекса, а с ним — ощутимые налоговые льготы. На предприятии свыше 50 лет приводят картонную, гибкую и ролевую упаковку, одноразовую посуду из ламинированного картона и т. д. Заводу в минувшем году удалось на 70% увеличить выпуск ламинированного картона в сравнении с тем же периодом 2023 года.

«Производители молока все больше отдают предпочтение картонной ламинированной упаковке, которая начинает замещать ПЭТ-бутылку. В 2024 году благодаря росту спроса со стороны внешних клиентов и модернизации оборудования завода производство ламинированного картона увеличилось в 1,7 раза. По направлению одноразовой картонной посуды зафиксирован рост на 5,1%. Наибольший прирост произошел по категории „Салатник с ПЭТ-крышкой“ — на 80,2%», — отметил исполнительный директор и член совета директоров компании Андрей Дьяков.

Популярность московской бумажной продукции отмечается и в соцпроектах. Так, появились «умные» паспорта для собак-проводников, помогающих инвалидам по зрению. Их выдают в Российской школе подготовки собак‑проводников Всероссийского общества слепых. Выпускает такие паспорта компания ISBC — производитель RFID-продукции.

«С использованием „умной“ RFID-бумаги, разработанной нашими инженерами, удалось разместить NFC-чип и оставить форму удостоверения, установленную приказом министерства труда и социальной защиты РФ, неизменной. NFC-метка, которая считывается с помощью смартфона, позволяет мгновенно перейти на официальный сайт школы в раздел „Гид по вопросам владения и использования собаки-проводника“, где в доступной для незрячих людей форме собрана вся необходимая информация по работе с собакой-проводником», — пояснила директор по корпоративным коммуникациям Анастасия Левченко.

Такие «умные» паспорта на четвероногих помощников получили инвалиды по зрению из 10 потоков обучения навыкам работы с собакой-проводником.

Москва является крупнейшим в стране индустриальным и научно-инженерным центром. На ее территории открыто свыше 4,5 тыс. промпредприятий, где трудятся более 750 тыс. человек. Каждый год в мегаполисе появляются 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестпроектов, обеспечивающих город новыми рабочими местами.