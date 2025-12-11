Ликсутов: производители ОЭЗ «Технополис Москва» создали свыше 10 тысяч рабочих мест

За время своей деятельности производители микроэлектроники из ОЭЗ «Технополис Москва» создали свыше 10 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица поддерживает стратегически значимые отрасли промышленности РФ. Для этого на базе ОЭЗ «Технополис Москва» сформирован кластер микроэлектроники и фотоники. Компании выпускают уникальную продукцию: микросхемы, оптико-электронные приборы, различные электронные компоненты, смарт-карты, RFID-метки и другие высокотехнологичные изделия. За все время деятельности в ОЭЗ Москвы предприятия из отрасли микроэлектроники создали свыше 10 тысяч новых рабочих мест», — сообщил Максим Ликсутов.

Почти 5,5 тыс. человек занято на производствах, специализирующихся на выпуске микросхем, а также систем безопасности на основе технологий ИИ, компьютерного зрения и биометрической идентификации.

Ранее в ОЭЗ «Технополис Москва» Сергей Собянин открыл производство фотонных интегральных схем.