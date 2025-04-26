Ликсутов: производители напитков из Москвы укрепляют позиции на рынке

Столичные предприятия расширяют ассортимент, разрабатывают новые виды продукции и наращивают объемы поставок. По данным за январь–февраль 2025 года, отгрузка напитков московского производства выросла почти на 7%, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина, в городе активно помогают местным пищевым предприятиям.

«В частности, производителей напитков, которые снабжают отечественный рынок качественной продукцией и наращивают выпуск конкурентоспособных товаров. Спрос на их продукцию уверенно растет, что подтверждается динамикой отгрузки», — отметил Ликсутов.

Он добавил, что рост спроса подтверждается динамикой отгрузки: за первые два месяца 2025 года компании отправили заказчикам продукции на сумму свыше 11,7 млрд рублей, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Производители постоянно обновляют ассортимент, добавляя уникальные вкусы, специальные ингредиенты и ограниченные серии. Их продукция востребована не только в Москве, но и по всей России, а также за границей.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, в столице более 30 предприятий выпускают фруктовые и ягодные соки, лимонады, газировку и другие напитки.

«За два месяца в Москве произвели около 76,2 млн полулитров питьевой упакованной воды, в том числе газированной. Также компании выпустили свыше 67,8 тыс. декалитров различных сиропов», — сказал Гарбузов.

Так, компания «Очаково» существенно расширила ассортимент и увеличила производственные мощности. В линейке лимонадов появился новый вкус — виноград-алоэ, а также варианты колы с арбузом и кленовым сиропом.

Еще один московский производитель безалкогольных напитков, «Азиано», готовит к выпуску новинку и строит дополнительное производство в столице. Вскоре компания начнет выпускать популярный Bubble Tea — чайный напиток с джусболами. Сейчас завод находится в стадии строительства, и после его завершения продукт будет адаптирован для российского рынка.

Кроме того, компания «MADEO», специализирующаяся на натуральном свежеобжаренном кофе, представила два новых продукта. Первый — кофе с функциональной добавкой МСТ, который повышает энергию, укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает работу мозга. Вторая новинка — десертный кофе с вкусами шоколада, фисташки и пряностей.