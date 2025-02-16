Ликсутов: производитель СРК стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»

Производитель систем радиационного контроля ООО «Доза Тех» стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», поделился заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Статус резидента предоставляет компаниям налоговые льготы и преференции, позволяя направлять высвобожденные средства на современные разработки и запуск новых высокотехнологичных производств.

«Основная продукция, которую будет выпускать компания, — приборы и системы радиационного контроля, в том числе дозиметры, радиометры и другое оборудование. Производственная мощность завода на площадке „Алабушево“ превысит 600 изделий в год. На заявленную производительность предприятие должно выйти не позднее 2030 года. Объем инвестиций в проект составит свыше 1,1 млрд рублей, а также будет создано около 130 новых рабочих мест. Продолжаем развивать особую экономическую зону столицы, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — уточнил Ликсутов.

Предприятие создаст современную площадку для производства, сборки и тестирования оборудования радиационного контроля. Проектирование нового завода на площадке «Алабушево» начнется в первом квартале текущего года, а его площадь составит более 15 тыс. кв. м.

«Старт производства продукции планируется в начале 2027 года. Оборудование, которое будет делать завод на площадке ОЭЗ Москвы, востребовано на различных объектах: на атомных станциях и ледоколах, в медицинских центрах, рентгеновских кабинетах», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Компания создаст современную площадку для производства, сборки, тестирования оборудования и систем радиационного контроля.

«Дополнительные производственные мощности позволят НПП „Доза“ увеличить долю продукции собственного производства в системах радиационного контроля, что обеспечит технологическую независимость от продуктов сторонних производителей», — добавил гендиректор НПП «Доза» Алексей Нурлыбаев.

Также гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев поделился более подробной информацией о том, что ждет компанию в статусе резидента ОЭЗ.

«Компания в статусе резидента ОЭЗ будет освобождена от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, получит таможенные преференции, ставка налога на прибыль составит всего 2%. Это значит, что у предприятия будет гораздо больше возможностей инвестировать в свое развитие», — заключил он.