Ликсутов: производитель онкопрепаратов стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»

Статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» получила компания, которая производит лекарства для лечения онкологических заболеваний, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Преференции и льготам, которые предоставляются резидентам ОЭЗ, дают возможность наладить выпуск их продукции в мегаполисе.

«Сегодня столичные промышленники создают и выпускают самые инновационные лекарственные препараты. По поручению Сергея Собянина разработан широкий пакет инструментов поддержки, которые также доступны фармзаводам. В частности, компании могут получить статус резидента ОЭЗ „Технополис Москва“, который позволяет экономить на уплате налогов и инвестировать вырученные средства в развитие производства важной продукции», — подчеркнул Ликсутов.

Он уточнил, что спецстатус получила компания «Фармасинтез-Биокапитал», возводящая в Зеленограде производство семи видов онкопрепаратов в твердых и жидких лекарственных формах.

В 2024 году компания начала строительство завода на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва». Сегодня на объекте обустраивают «чистые» помещения и монтируют высокотехнологичное оборудование.

Также компания уже начала лицензирование фармпрепаратов, а к 2027 году она достигнет проектной мощности.

«Предполагается, что в 2026 году на предприятии начнется выпуск твердых форм препаратов, а в 2027-м — жидких лекарственных форм, которые будут производиться по уникальной технологии, не имеющей аналогов в стране. С полного запуска производства в 2027 году плановая проектная мощность составит около 30 тыс. упаковок лекарств в год», — отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Помимо этого, президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния рассказал более подробно о запуске производства.

«Планируемый запуск производства на площадке „Алабушево“ — первый инвестиционный проект группы компаний „Фармасинтез“ в ОЭЗ „Технополис Москва“. Уверен в том, что наше вхождение в „Технополис Москва“ будет успешным, а завершение строительства первого московского завода позволит реализовывать новые более масштабные инвестиционные проекты», — прокомментировал Пуния.

Площадка «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» является центром развития фармацевтической промышленности в столице. Статус резидента ОЭЗ дает компаниям возможность пользоваться широким спектром налоговых льгот и преференций.

«Он освобождает компании от уплаты налогов на имущество, транспорт и землю на 10 лет, а налоговая ставка на прибыль составляет всего 2% вместо 20. Кроме того, на площадках ОЭЗ Москвы действует режим свободной таможенной зоны, которая освобождает резидентов от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе в ОЭЗ оборудования, сырья и комплектующих, необходимых для организации производства», — заключил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.