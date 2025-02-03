Ликсутов: производитель онкопрепаратов стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»

Экономика

Статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» получила компания, которая производит лекарства для лечения онкологических заболеваний, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Преференции и льготам, которые предоставляются резидентам ОЭЗ, дают возможность наладить выпуск их продукции в мегаполисе.

«Сегодня столичные промышленники создают и выпускают самые инновационные лекарственные препараты. По поручению Сергея Собянина разработан широкий пакет инструментов поддержки, которые также доступны фармзаводам. В частности, компании могут получить статус резидента ОЭЗ „Технополис Москва“, который позволяет экономить на уплате налогов и инвестировать вырученные средства в развитие производства важной продукции», — подчеркнул Ликсутов.

Он уточнил, что спецстатус получила компания «Фармасинтез-Биокапитал», возводящая в Зеленограде производство семи видов онкопрепаратов в твердых и жидких лекарственных формах.

В 2024 году компания начала строительство завода на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва». Сегодня на объекте обустраивают «чистые» помещения и монтируют высокотехнологичное оборудование.

Также компания уже начала лицензирование фармпрепаратов, а к 2027 году она достигнет проектной мощности.

«Предполагается, что в 2026 году на предприятии начнется выпуск твердых форм препаратов, а в 2027-м — жидких лекарственных форм, которые будут производиться по уникальной технологии, не имеющей аналогов в стране. С полного запуска производства в 2027 году плановая проектная мощность составит около 30 тыс. упаковок лекарств в год», — отметил глава  столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Помимо этого, президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния рассказал более подробно о запуске производства.

«Планируемый запуск производства на площадке „Алабушево“ — первый инвестиционный проект группы компаний „Фармасинтез“ в ОЭЗ „Технополис Москва“. Уверен в том, что наше вхождение в „Технополис Москва“ будет успешным, а завершение строительства первого московского завода позволит реализовывать новые более масштабные инвестиционные проекты», — прокомментировал Пуния.

Площадка «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» является центром развития фармацевтической промышленности в столице. Статус резидента ОЭЗ дает компаниям возможность пользоваться широким спектром налоговых льгот и преференций.

«Он освобождает компании от уплаты налогов на имущество, транспорт и землю на 10 лет, а налоговая ставка на прибыль составляет всего 2% вместо 20. Кроме того, на площадках ОЭЗ Москвы действует режим свободной таможенной зоны, которая освобождает резидентов от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе в ОЭЗ оборудования, сырья и комплектующих, необходимых для организации производства», — заключил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.