Ликсутов: произведенные в Москве продукты востребованы за пределами РФ

Московские пищевые предприятия значительно увеличили поставки своей продукции. По данным за первые семь месяцев 2025 года, объем отгрузки вырос на 20,4% в сравнении с тем же периодом 2024 года. Заместитель мэра по транспорту и промышленности Максим Ликсутов отметил, что производители расширяют ассортимент и увеличивают производство из-за растущего спроса на продукты питания столичного производства как в черте страны, так и за ее пределами.

«Сегодня в пищевой промышленности столицы работает более 350 компаний. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает производителям всестороннюю поддержку, благодаря которой они увеличивают производственные мощности и выпускают востребованную продукцию. С января по июль 2025-го предприятия отрасли поставили заказчикам продовольственных товаров на сумму свыше 388 миллиардов рублей, что на 20,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сообщил Ликсутов.

Так, поставки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий составили около 73 млрд рублей. Молочная продукция была отгружена на 45 млрд рублей. Наибольшую долю составили мясные продукты, которые были реализованы на сумму более 106 млрд рублей.

«Продукты питания и напитки, произведенные в Москве, поставляются в другие страны. По итогам семи месяцев 2025-го экспорт продовольственных товаров увеличился на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными торговыми партнерами столицы в данной отрасли являются страны СНГ: Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан и Кыргызстан», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Один из ведущих производителей молочной продукции расширяет свои возможности. На Лианозовском комбинате уже действуют 40 линий производства, а внедрение новейших технологий продолжается. Товары предприятия пользуются спросом не только в России. На данный момент продукция экспортируется в десять стран, включая Монголию, государства Центральной Азии, Закавказья и Беларусь.

Также холдинг RBE Group, начавший производство готовой еды и полуфабрикатов в 2004 году, ежедневно обеспечивает питанием более 3 миллионов россиян. По информации компании, их продукция поставляется в высокоскоростные поезда «Сапсан» и «Ласточка», составы дальнего следования РЖД, а также в промышленные предприятия, медицинские, образовательные и другие социальные учреждения по всей стране.

Ежедневно более 1500 специалистов кулинарного дела на двух производственных комплексах столицы создают свыше 25 тонн разных кулинарных изделий. Клиентам предлагается огромный выбор из более чем 10 тысяч наименований продуктов, производимых с применением современных технологий.

По информации представителей компании «Полезный шоколад», их предприятие недавно расширило ассортимент, выпустив новую линейку протеинового шоколада в четырех вариантах вкусов. Среди них классический, с арахисом, банановый и с сочетанием манго и маракуйи. Как отмечают производители, вся продукция компании изготавливается без использования белого сахара и лактозы, что делает ее особенно привлекательной для приверженцев здорового питания и спортсменов благодаря высокому содержанию питательных веществ и антиоксидантов.