Ликсутов: продукция машиностроения стала драйвером сотрудничества Москвы и Омана

Рост несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в Оман составил свыше 27% в период с января по август 2024 года, сообщил заммэра российской столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, одним из важнейших направлений промполитики мегаполиса является поддержка ориентированных на экспорт предприятий. Город, согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, оказывает помощь производителям в укреплении торгово-экономических связей с дружественными странами.

«Так, за 8 месяцев 2024 года несырьевой неэнергетический экспорт столицы в Оман вырос более чем на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Драйвером развития международного сотрудничества стало машиностроение — поставки продукции этой категории выросли в 1,5 раза», — заявил Ликсутов.

Столичные предприятия осуществляют поставки в Оман радиоэлектроники, оборудования для металлообработки и низковольтных электрораспределительных устройств. Еще в этой стране популярны московские стройматериалы, лекарства и диагностические реагенты, уходовая косметика.

«Продвигать продукцию на зарубежный рынок московским предприятиям помогает центр „Моспром“. Например, в рамках бизнес-миссии в Оман столичные производители промышленного оборудования, зарядных станций для электромобилей, парфюмерии и косметики провели более 70 встреч с зарубежными контрагентами и обсудили перспективы локализации московской продукции на рынке Султаната», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики российской столицы Анатолий Гарбузов.

Госсектор Омана заинтересовался установлением партнерских отношений с московским производителем комплектующих для промоборудования. Одна из крупнейших региональных нефтяных компаний рассматривает решения столичного производства в области реверсного инжиниринга.

Еще иностранных партнеров привлекла линейка учебного оборудования, которое выпускает компания «Научные развлечения» из ОЭЗ «Технополис Москва». Представители производителя на встрече договорились разместить сделанную в Москве образовательную лабораторию в местном детском центре допобразования. Также московские разработки будут внедрять в образовательный процесс.

«Бизнес-миссии, организованные центром „Моспром“, — яркий пример эффективного партнерства города и бизнеса. Эксперты центра детально изучили нашу продукцию и точечно подобрали контрагентов, которые были максимально заинтересованы в сотрудничестве. В ходе переговоров мы достигли с иностранными партнерами договоренности о внедрении оборудования нашего производства в образовательный процесс», — отметил заместитель гендиректора компании «Научные развлечения» Андрей Рыжов.

С 2022 года в том числе за счет поддержки центра «Моспром» столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали экспорт, найдя новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.

Государство активно оказывает поддержку московским экспортерам, в том числе в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. По нацпроекту запущена цифровая платформа «Мой экспорт» по поддержке предпринимателей. Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и др.