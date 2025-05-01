Ликсутов: продовольственный сектор Москвы демонстрирует рост спроса

По результатам первого квартала 2025 года московские производители увеличили объем отгрузки пищевой продукции на 16,3% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Среди наиболее популярных товаров — растительное и животное масло, молочная продукция, хлебобулочные изделия, а также фруктовые и овощные товары, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина город оказывает производителям комплексную поддержку, что позволяет им наращивать мощности, расширять ассортимент и увеличивать выпуск продукции.

«По итогам первого квартала 2025 года производители продовольствия отгрузили товаров на сумму более 160,5 млрд рублей, что на 16,3% превышает результаты аналогичного периода 2024-го. В частности, на 5% выросли поставки мясных изделий, на 6,8% — молочных, на 20,3% — фруктовых и овощных, а хлебобулочной и мучной кондитерской продукции — на 31,7%», — рассказал Ликсутов.

Город активно способствует развитию отрасли. На сегодняшний день пищевая промышленность лидирует по числу присвоенных статусов промышленного комплекса — их получили 18 столичных производителей. Кроме того, в Новой Москве формируется крупный пищевой кластер, который объединит предприятия, выпускающие молочные, мясные, кондитерские, хлебобулочные и другие продукты.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, сейчас в пищевой отрасли работают более 320 компаний, производящих качественную и вкусную продукцию, они удовлетворяют спрос внутри страны.

«За 3 месяца 2025 года предприятия отгрузили заказчикам мясных товаров на сумму свыше 40,5 млрд рублей, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — более чем на 30 млрд рублей. Поставка молочной продукции превысила 19 млрд рублей, консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков — 7,2 млрд рублей, а переработанных и консервированных фруктов и овощей составила более 6,8 млрд рублей», — отметил Гарбузов.

Например, промышленный комплекс «БРПИ» уже почти 30 лет производит в Москве мороженое, предлагая более 250 видов десертов. Компания постоянно обновляет ассортимент, ежегодно выпуская более 20 новых продуктов.

Еще одно столичное предприятие — «Очаково» — специализируется на производстве кваса, соков, лимонадов, минеральной воды и других напитков, регулярно расширяя линейку продукции.

«Наша компания постоянно находится в развитии и выпускает новые продукты в различных категориях, предлагая своим потребителям широкий выбор напитков. Так, к началу летнего сезона мы приготовили приятный сюрприз для поклонников кваса», — рассказала директор по маркетингу компании Виктория Ярзуткина.

Она добавила, что легендарный «Очаковский» квас выходит в лимитированном дизайне — это арт-серия в стиле дудлинг в удобной банке объемом 0,33 л.

Компания «Другой хлеб» выпускает безглютеновые бельгийские вафли и хлеб для диетического питания. В ассортименте представлены продукты с натуральным составом, включая вафли из картофеля, батата, бананов, а также овсяной, рисовой и ореховой муки.