Ликсутов: в Москве появится производство высокотехнологичной продукции

Москва выставила на аукцион участок под строительство предприятия целлюлозно-бумажной, строительной, легкой или автомобилестроительной промышленности. Арендная ставка будет составлять 1 рубль в год, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра столицы Сергея Собянина город предлагает столичным промышленникам широкий перечень мер поддержки. Под локализацию высокотехнологичных производств в рамках масштабных инвестиционных проектов предоставляем инвесторам землю по льготной ставке один рубль в год» — рассказал Ликсутов.

Он уточнил, что в настоящее время идет аукцион на право заключить соглашение о реализации масштабного инвестпроекта на участке 0,86 га, который находится на Салтыковской улице. Там победитель торгов разместит предприятие площадью 14 тыс. кв. м.

В Новокосине потенциальный инвестор сможет создать производство целлюлозно-бумажной, строительной, нефтехимической, легкой или автомобилестроительной промышленности.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов напомнил, что в городе масштабные инвестиционные проекты активно развивают с 2016 года.

«Сегодня на востоке столицы уже выделили свыше 10 га земли для создания семи предприятий легкой, пищевой, строительной, фармацевтической, химической и других отраслей промышленности», — сказал Гарбузов.

Он добавил, что за счет городской поддержки построят свыше 88 тыс. кв. м промплощадей и создадут порядка 1 тыс. новых рабочих мест.

В общей сложности в Москве одобрили и реализуют более 90 масштабных инвестпроектов. Благодаря им в различных городских районах возникнут промпредприятия и появится порядка 60 тыс. новых рабочих мест. Из них больше половины реализуют по льготным условиям. Участки под строительство предприятий столица выделит по льготной ставке 1 рубль в год.